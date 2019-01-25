2005 vs 2018. Как проявили себя новые губернаторы Алтайского края на первых порах?

Аналитика 10.01.2019 14:10 89

С момента прихода на должность губернатора Алтайского края Виктора Томенко в конце января исполнится восемь месяцев. В связи с этим «Политсибру» решил вспомнить некоторые исторические факты и первые шаги предшественника Томенко на посту главы региона, Александра Карлина.

Кадровая политика

Предложенную президентом Владимиром Путиным кандидатуру Александра Карлина по пост губернатора края депутаты АКСНД утвердили 25 августа 2005 года. Тогда, напомним, выборы глав регионов в России были временно ликвидированы. В первые недели Карлин посетил несколько предприятий, вузов и сделал заявления по поводу формирования администрации края.

В качестве временно исполняющего обязанности губернатора Томенко объездил 75% территории Алтайского края, презентуя программу развития и готовясь к выборам. Его предшественник Карлин этим в свое время не был озабочен - поскольку выборы высших должностных лиц субъектов РФ были упразднены и руководить регионом он был назначен по прямому поручению президента. Александр Карлин призывал всех чиновников к серьезной и ответственной работе, чтобы «не терять управляемости ни на один день, ни на один час» и «стать плечом к плечу, решая единые задачи».

Как и в случае с Томенко, в 2005 году ждали "варягов", однако губернатор сразу заявил, что «прибытия в Алтайский край специального поезда с московскими чиновниками не будет». И после эпохи Евдокимова такой шаг выглядел более чем логичным.

«Будет объявлена мобилизация будущей команды администрации в Алтайском крае. Я открыто заявляю, что основной костяк руководства сложится из местных специалистов», - говорил в свое время глава региона.

2005 год

В частности, как и Томенко, Карлин утверждал, что предпочтение будет отдано тем, кто знает проблемы края и положительно зарекомендовал себя.

Позже губернатор уволил десять своих заместителей, попросивших об отставке, но оставил всех руководителей подразделений администрации. В том же году в команду Карлина заместителем пришел Сергей Локтев, Яков Ишутин, Борис Ларин и другие.

Кстати, на тот момент полпред президента в СФО Анатолий Квашнин в декабре 2005 года так оценил первые шаги Карлина. «Новыми губернатором и администрацией создается новая структура управления регионом, и, хотя и медленно, эта команда двигается верным путем».

С 1 января 2006 года в крае начала действовать новая структура администрации. Большая часть подразделений в составе исполнительной власти была реформирована. Подводя итоги своих пяти месяцев, Александр Карлин считал, что сформировал команду, потенциал которой «достаточно высок».

Возвращаясь в 2018 год, напомним, Виктор Томенко утвердил новую структуру кабмина спустя месяц после выборов. Впрочем, справедливости ради, на правительственную модель регион перешел еще с января 2017 года. В команде Томенко остались «старожилы», кроме того, ряды пополнились новыми кадрами из Красноярского края (родины нового губернатора).

Первоочередные задачи

Еще в качестве врио Виктор Томенко столкнулся с серьезной проблемой – ЧС в сельском хозяйстве. Уборочная была под угрозой срыва, что в первые недели стало для губернатора главной задачей.

Три первоочередные задачи, которые ставил перед собой в первые месяцы работы сразу после назначения Александр Карлин, также касались сельского хозяйства. Тогда появлялись высказывания, что «Карлин пришел провести посевную» и уедет обратно в Москву.

2007 год

Как писал «Банкфакс», губернатор иронически отозвался об этом, отметив, что исходя из своего профессионального опыта, он не рассматривал себя в качестве ведущего специалиста по посевным кампаниям. Также как в юриспруденции есть термин «обнаружение умысла», сегодня здесь явно обнаруживаются «мечтания», заметил он.

«Мы будем работать долго и обстоятельно» - резюмировал в 2005 году губернатор.

Другой задачей, которую нужно решать незамедлительно, Карлин называл подготовку к зиме и началу отопительного сезона. Третья проблема касалась распространения птичьего гриппа.

Виктор Томенко в первые месяцы говорил о том, что узнал из поездок по краю: жители ждут перемен. Основной задачей он ставит улучшение качества жизни, что включает рост зарплат. Нынешний губернатор признал, что с этим в крае ситуация оставляет желать лучшего и дал понять, что такое положение дел его не устраивает.

«Всё у нас хорошо, но дальше так жить нельзя», - заявил Томенко и эта цитата разлетелась по всем местным и даже федеральным СМИ.

В 2005 году Александр Карлин на счет экономики края также сделал любопытное заявление. Он назвал ее депрессивной и характеризовал ситуацию как кризис.

«Сегодня край напоминает во многом солдата, отставшего от маршевой роты», - говорил Карлин об экономике региона.

Еще один любопытный штрих: Виктор Томенко прогнозирует рост зарплат бюджетников в 2019 году на 11%, а Александр Карлин на 2006 год обещал рост сразу на 20%.

Вступление в партию

Виктор Томенко вступил в «Единую Россию» в декабре 2018, спустя четыре месяца после выборов. Комментируя свой поступок, он отметил, что это нужно для более эффективного решения проблем жителей края.

Декабрь 2018 года

Его предшественнику на посту губернатора на принятие решения о вступлении в «ЕР» понадобилось два года. Александр Карлин стал единороссом в 2007 году. Объяснял он это примерно тем же – все в интересах края.

«Результаты моего вступления в «Единую Россию» нельзя измерить рублями, тоннами, километрами. В этих единицах они не измеряются. Но я считаю, что это пойдет на пользу краю. И решение о вступлении в партию я принимал, руководствуясь именно интересами края, а не своими карьерными соображениями. <..> Членство в «Единой России», я в этом уверен, позволит мне более эффективно защищать интересы Алтайского края, проводить наши интересы в федеральных структурах», - говорил Карлин (цитата по «Банкфаксу»).

В интервью ТАСС он пояснял, почему не вступил в партию раньше.

«Может, вы не поверите, но в первые три месяца, как я был назначен на должность губернатора края, у меня было столько неотложной работы и задач, что до вопроса определения с партийной принадлежностью просто очередь не дошла», - говорил Карлин.

Дежавю с Дворцом спорта

Интересно, что 1 февраля 2006 года Дворец спорта в Барнауле был под угрозой закрытия из-за нарушения правил пожарной безопасности. «Эхо Москвы в Барнауле» цитировало губернатора:

«Такое ощущение, что заботливая хозяйка приготовила печь к разжиганию», - говорил Карлин, имея ввиду расположенные в здании прилавки с товарами и склады пожароопасных товаров из текстиля и пластмассы под трибунами.

2007 год

И вот Дворец спорта все же закрыли в 2018 году уже при новом губернаторе. Виктор Томенко комментировал ситуацию и обозначил возможность передачи здания в собственность Алтайского края.

«В собственности региона никуда он не денется, а возможности у края есть, в отличие от нынешних собственников», - заявлял Томенко.

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Коммуникации и медиа

Александр Карлин в свое время пришел с заявлением, что нужно «переломить сложившуюся годами ситуацию и выстроить прямое общение властей всех уровней с жителями края».

В 2005 году презентовали интернет-приемную на сайте администрации края, появилась возможность проводить онлайн-форумы.

Шапка ныне несуществующего блога Александра Карлина

В 2010 году у Карлина появился блог на сайте администрации края, правда, без возможности комментирования.

«Когда у вас появится возможность комментировать мои записи, будем общаться в формате корректного, конструктивного диалога. Уверен, что блог станет хорошей площадкой нашего взаимодействия», - писал глава региона. Отметим, что эта функция так и не появилась.

В 2012 году Карлин ввел новый формат общения со СМИ - «Медиалог». Он проводился еженедельно. Губернатор разрешал журналистам определенных СМИ задать по одному вопросу. Также прежний глава региона устраивал разговор в формате «прямой линии», вопросы для которой жители предварительно отправляли в несколько краевых изданий. То есть, строго говоря, дискуссия и общение получались заочными.

Не так давно Виктор Томенко завел профиль в Instagram, где лично пишет посты, а жители оставляют комментарии. На некоторые глава региона даже отвечает, а за другими следят помощники и передают в нужные ведомства.

«Это хороший источник прямой связи, еще одна возможность, добавляющая работу ведомствам, но и помогающая решить какие-то мелкие вопросы человека или населенного пункта. И это здорово!», - отметил в интервью «Политсибру» Виктор Томенко.

Как видно даже из беглого сравнения действий двух губернаторов в начальный период пребывания у власти, их роднит гораздо больше, чем это может показаться на первый взгляд. Понятно, что делать какие-то далеко идущие выводы пока не стоит, тем не менее должность главы региона для человека нового, никогда прежде не руководившего на таком уровне, предполагает в известной степени стандартный набор действий и фраз. В какую сторону будет в дальнейшем эволюционировать Виктор Томенко, его взгляды и политика, покажет будущее, финал истории Александра Карлина жители Алтайского края прекрасно помнят до сих пор.