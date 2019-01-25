Алтайский край занял второе место по протяженности грунтовки в России

Рейтинги 13.12.2018 15:15 75

В Алтайском крае одна из наиболее обширных сетей грунтовых дорог в России: их протяженность составляет 18,5 тыс. км. Это 33,2% от всей дорожной сети региона.

Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на исследование аналитическо-консалтингового агентства «Регионы». За основу была взята статистика Росавтодора и Росстата за 2017 год.

Самая обширная сеть грунтовок в России зафиксирована в Самарской области — 20,3 тыс. км, что составляет 54,7% от всех дорог области. На втором месте Алтайский край, где 18,5 тыс. км (33,2% от всей дорожной сети) без асфальта. Якутия (18 тыс. км, 60,3%) и Тверская область (13,5 тыс. км, 39,3%) занимают третью и четвертую строчки соответственно, а замыкает пятерку регионов с самыми протяженными грунтовыми дорогами Волгоградская область (12 тыс. км, 42,5%).

Шестое место по количеству грунтовых дорог занимает Вологодская область: 11,7 тыс. км грейдеров составляют 41% от всей дорожной сети региона. Далее в десятке регионов с самыми протяженными грунтовками следуют Воронежская (11 тыс. км, 38%), Кировская (10,9 тыс. км, 44,4%), Омская (10 тыс. км, 42%) области, а также Пермский край (10 тыс. км, 31,5%).

При этом наиболее высокая доля грунтовки – в Чукотском автономном округе (1311 км, то есть 60,7% дорожной сети округа). Меньше всего дорог без покрытия - в Москве и Санкт-Петербурге (всего 0,23% и 1,52%, соответственно).

В ряде регионов исключение грунтовок приводит к уменьшению общего размера дорожной сети. Так за последние пять лет в Алтайском крае дорожная сеть уменьшилась на 392 км. Исследователи отмечают, что такая тенденция может быть обусловлена желанием местных властей улучшить статистику по показателю качественных дорог.

Общая протяженность грунтовых дорог в России составляет 443,8 тыс. км, и это практически треть (29,44 %) от всех дорог страны.