Алтайский край вошел в «золотую двадцатку» туристического рейтинга России

Новости 20.12.2018 23:15 58

Аналитики медиагруппы «Отдых в России» составили туристический рейтинг регионов. Субъекты проанализировали по нескольким критериям и вывели общий балл. Алтайский край оказался в двадцатке.

Эксперты проанализировали уровень развития гостиничного бизнеса, значимость туристической отрасли в экономике региона, доходность туризма и гостеприимство региона, развитие санаторно-курортной отрасли, популярность у туристов и так далее.

Первое место в «золотой двадцатке» заняла Москва (105 баллов), второе – Краснодарский край (104,4), третье – Московская область (104 балла). Далее идет Санкт-Петербург (103,7), потом Крым (97,4) и Алтайский край (92,5).

В прошлом году, кстати, регион занял седьмое место.

Республика Алтай в этом году расположилась только 41 место в группе с условным названием «Крепкие профи». В прошлом году у соседнего Алтая 42 место.

Эксперты, комментирующие рейтинг, отметили Алтайский край среди регионов, которые стремятся активно продвигать туристические сувениры и привлекать ремесленников и предпринимателей, что постепенно становится «визитной карточкой места».