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Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!

Новости

Рубцовские власти поделились «инвестиционными» успехами за пять лет

Рубцовские власти поделились «инвестиционными» успехами за пять лет

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Отец троих детей в Алтайском крае совратил 12 малолетних девочек

Отец троих детей в Алтайском крае совратил 12 малолетних девочек

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ОНФ: информация о голодных обмороках у детей в школах Кузбасса не подтвердилась

ОНФ: информация о голодных обмороках у детей в школах Кузбасса не подтвердилась

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Алтайские специалисты рассказали о влиянии меди на организм человека

Алтайские специалисты рассказали о влиянии меди на организм человека

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Тайны бийской политики, или как единороссы «подарили» комитет коммунисту

Тайны бийской политики, или как единороссы «подарили» комитет коммунисту

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Вместе с похолоданием в Алтайский край придет порывистый ветер

Вместе с похолоданием в Алтайский край придет порывистый ветер

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Жителю Алтайского края не понравился купленный самогон, и он до смерти избил «продавца»

Жителю Алтайского края не понравился купленный самогон, и он до смерти избил «продавца»

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Барнаульская новостройка попала в рейтинг самых дорогих в России

Барнаульская новостройка попала в рейтинг самых дорогих в России

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Блокадники в Барнауле получат выплату к 75-летию освобождения Ленинграда

Блокадники в Барнауле получат выплату к 75-летию освобождения Ленинграда

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Алтайкрайстат подсчитал, какие производители ушли в плюс, а какие в минус в 2018 году

Алтайкрайстат подсчитал, какие производители ушли в плюс, а какие в минус в 2018 году

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ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне

ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне

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В Красноярском крае родители учащихся пожаловались в прокуратуру на платный пропуск в школу

В Красноярском крае родители учащихся пожаловались в прокуратуру на платный пропуск в школу

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