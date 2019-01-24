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ЕДГ-2019
Да будет свет!
Скандал с декларациями
Вторая волна закрытия ТЦ
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Новости
Рубцовские власти поделились «инвестиционными» успехами за пять лет
25 янв. 2019 г.
0
Отец троих детей в Алтайском крае совратил 12 малолетних девочек
25 янв. 2019 г.
0
ОНФ: информация о голодных обмороках у детей в школах Кузбасса не подтвердилась
24 янв. 2019 г.
0
Алтайские специалисты рассказали о влиянии меди на организм человека
24 янв. 2019 г.
0
Тайны бийской политики, или как единороссы «подарили» комитет коммунисту
24 янв. 2019 г.
0
Вместе с похолоданием в Алтайский край придет порывистый ветер
24 янв. 2019 г.
0
Жителю Алтайского края не понравился купленный самогон, и он до смерти избил «продавца»
24 янв. 2019 г.
0
Барнаульская новостройка попала в рейтинг самых дорогих в России
24 янв. 2019 г.
0
Блокадники в Барнауле получат выплату к 75-летию освобождения Ленинграда
24 янв. 2019 г.
0
Алтайкрайстат подсчитал, какие производители ушли в плюс, а какие в минус в 2018 году
24 янв. 2019 г.
0
ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне
24 янв. 2019 г.
0
В Красноярском крае родители учащихся пожаловались в прокуратуру на платный пропуск в школу
24 янв. 2019 г.
0
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