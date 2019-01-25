Омские учителя устроили школьнику «травлю»

Новости 09.12.2018 20:30 55

В Омской области учителя «травили» ребенка за то, что он не стал чистить снег вместо урока технологии. У школьника начались серьезные проблемы со здоровьем, сообщил ТАСС.

Мама восьмиклассника рассказала в социальных сетях, что классный руководитель и директор гимназии №62 в Омске устроили «травлю» школьнику, который из-за плохого самочувствия не стал убирать снег вместо урока технологии. На следующий день педагог отчитала мальчика перед классом, кроме того учитель рассказала директору, что публичное разбирательство ребенок записывал на диктофон. В результате «травли» у ребенка были диагностированы тахикардия и невроз, ему выдали направление на госпитализацию в неврологический стационар. Руководство школы требует, чтобы мальчик сменил образовательное учреждение.

Зампред омского правительства Владимир Компанейщиков потребовал уволить педагогов. В гимназии была проведена проверка. Существует вероятность, что будут возбуждены уголовные дела.

«К сожалению, полученная информация подтверждает, что в школе давно сложилась абсолютно недопустимая морально-психологическая обстановка, которая создается директором гимназии и рядом лиц, приближенных к ней. Также я получил информацию от коллег из Министерства образования Омской области, которые полностью подтвердили информацию родителей. Сегодня я обозначил свою позицию руководству департамента образования города Омска и попросил принять меры к увольнению директора, поиске директора извне трудового коллектива гимназии, увольнению ряда других работников гимназии, в отношении которых получены данные о недопустимом отношении к детям», - сказал Компанейщиков на своей странице в Facebook.