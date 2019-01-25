Экс-начальник алтайского УФМС, получивший взятку иконами, пойдет под суд

Новости 10.12.2018 22:36 49

Бывший врио начальника управления ФМС России по Алтайскому краю и Республике Алтай Александр Жданов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи установили, что с декабря 2014 по декабрь 2016 года Жданов получил лично взятку в виде денег и икон на общую сумму почти 1,2 млн рублей от директора филиала ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Музалевского. Он оказывал информационные и консультационные услуги в сфере миграции. Деньги предназначались за принятие юридически значимых решений: Жданов давал указания подчиненным предлагать заказчикам в сфере миграционных услуг обращаться за их предоставлением только к Музалевскому, оказывать практическую помощь и обучение сотрудников унитарного предприятия, а также не отказывать получателям государственных услуг в приеме у них документов, ранее оформленных за плату сотрудниками паспортно-визового сервиса.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В мае 2018 года в отношении Музалевского за мошенничество суд назначил 3 года условно, а также с него взыскана сумма в размере 1,7 млн рублей.

Следователи отмечают, что экс-начальник УФМС своей вины не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.