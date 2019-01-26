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Алтайские спасатели придумали новый формат уроков ОБЖ

Новости
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Спасатели из Алтайского края вместе со специалистами АКИПКРО придумали уникальную методику для уроков ОБЖ. Об этом написал сайт федерального МЧС.

Впервые методику презентовали 27 ноября в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». Спасатели придумали настольную игру с элементами дополненной реальности «Формула безопасности».

Ребятам раздают специальные карточки с вопросами по правилам безопасности. Эффект дополненной реальности проявляется, когда на карточку наводят камеру планшета и картинка на ней оживает. На экране появляются обучающие видеоролики, мультфильмы и сюжеты, соответствующие теме рассматриваемого вопроса.

«Но новейшие технологии обучения всё же не заменят собой практические упражнения, позволяющие не только узнать новое, но и применить знания на практике. И ребятам дают непростое задание: оказать помощь человеку, попавшему в беду», - говорится в сообщении.

Школьники использовали специальный манекен в роли пострадавшего. В ход шли бинты, шины, носилки и прочие средства оказания первой помощи. При реанимации ребята как раз и пользовались знаниями, которые ранее они получали ранее из интерактивных игр.

Автор: Рита Перегудова

Фото: mchs.gov.ru

#школа #безопасность