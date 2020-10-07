«Все, кто мог, «под ружье» уже встал». Частные клиники откликнулись на призыв алтайского минздрава

Новости 07.10.2020 16:05 942

На помощь государственному здравоохранению в сложный период придут частные клиники. Часть из них уже начали работу в новых тяжелых условиях. Об этом рассказали на специальном совещании в региональном Минздраве. Глава ведомства Дмитрий Попов обратился к представителям частной медицины с просбой поддержать государственные структуры здравоохранения - частникам было предложено забрать часть неотложных вызовов, обслуживание ряда дистанционных пациентов (таких пациентов в регионе насчитается тысячи), вероятна также работа в ковидных госпиталях.

«Все остальные ресурсы мы задействовали. Часть медиков болеют. Все кто мог, «под ружье» уже встал, - сказал министр.

Главврач клиники «Добрый доктор» Сергей Богданов рассказал, что их организация уже начала работу в этом направлении.

«Мы направляли на работу анестезиологов. Наши доктора работают с 14 поликлиникой по договору безвозмездного предоставления персонала», - пояснил он. Также рассматривается вариант работы фельдшерами в службе скорой помощи.

По словам Юрия Медзиновского («Территория здоровья») отрабатывается вариант развертывания на базе центра ковидного госпиталя. Там предполагается создание 200 мест для ковидных пациентов. Проблема только одна - центру для работы в режиме ковидного госпиталя необходимы кислородоконцентраторы. В «мирное время» «Территории здоровья» они просто не нужны.

Дмитрий Попов пообещал найти ресурсы доля временной передачи оборудования в безвозмездное пользование. Также ведомство поддержит центр СИЗами то время, которое необходимо будет для отработки собственных поставок. Пока предполагается, что госпиталь будет развернут к 19 октября. Однако возможно сокращение сроков.

Также будет перепрофилирован в ковидный госпиталь центр травматологии и ортопедии. Там необходимое оборудование имеется.

При этом есть список лечебных учреждений, которые не будут перепрофилированы в ковидные госпитали даже на уровне отдельных подразделений. По словам Попова, к примеру, это онкологический и кардиологический диспансеры.

Часть представителей клиник уже изъявили готовность взять на себя работу амбулаторного центра, где доктора будут консультировать пациентов, лечащихся на дому. По какому принципу будут работать центры и службы неотложной помощи пока только предстоит разработать.