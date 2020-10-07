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«Все, кто мог, «под ружье» уже встал». Частные клиники откликнулись на призыв алтайского минздрава

Новости
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На помощь государственному здравоохранению в сложный  период придут частные клиники. Часть из них уже начали работу в новых тяжелых условиях. Об этом  рассказали на специальном совещании в  региональном Минздраве.  Глава ведомства Дмитрий Попов обратился к представителям частной медицины  с просбой поддержать государственные структуры здравоохранения -  частникам было предложено забрать часть неотложных вызовов, обслуживание ряда дистанционных пациентов (таких пациентов в регионе насчитается тысячи),  вероятна также работа в ковидных госпиталях.

«Все остальные ресурсы мы задействовали. Часть медиков болеют. Все кто мог, «под ружье» уже встал, -  сказал министр.

Главврач клиники «Добрый доктор»  Сергей Богданов  рассказал, что их организация уже начала работу в этом направлении.  

«Мы направляли на работу анестезиологов. Наши доктора работают с 14 поликлиникой по договору безвозмездного предоставления персонала», -  пояснил он.  Также рассматривается вариант работы фельдшерами в службе скорой помощи.

По словам Юрия Медзиновского («Территория здоровья») отрабатывается вариант развертывания на базе центра ковидного госпиталя. Там предполагается  создание 200 мест для ковидных пациентов. Проблема только одна - центру для работы в режиме ковидного госпиталя необходимы кислородоконцентраторы.  В «мирное время» «Территории здоровья» они просто не нужны.

Дмитрий Попов пообещал найти ресурсы  доля временной передачи  оборудования в безвозмездное пользование. Также ведомство поддержит центр СИЗами то время, которое необходимо будет для отработки  собственных поставок. Пока предполагается, что госпиталь будет развернут к 19 октября. Однако возможно сокращение сроков.

Также  будет перепрофилирован в ковидный госпиталь  центр травматологии и ортопедии. Там необходимое оборудование имеется.

При этом есть список лечебных учреждений, которые не будут перепрофилированы в ковидные госпитали даже на уровне отдельных подразделений. По словам Попова,  к примеру, это онкологический и кардиологический диспансеры.

Часть представителей клиник уже изъявили готовность взять на себя работу  амбулаторного центра, где доктора будут консультировать пациентов, лечащихся  на дому.  По какому принципу будут работать центры и службы неотложной помощи пока только предстоит разработать.  

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Автор: Политсиб.ру

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