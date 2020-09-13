Явка к полудню. 14% жителей проголосовали на выборах в Алтайском крае

Новости 13.09.2020 13:27 774

14,06% избирателей (41941 человек) уже посетило избирательные участки на выборах 13 сентября в Алтайском крае к 12 часам, сообщает пресс-центр регионального Избирком.

Много, но мелких. Выборы депутатов и глав сел стартовали в Алтайском крае Новости 13.09.2020 8:01

На довыборы трех депутатов краевого парламента пришло 11,33% избирателей. Это жители Октябрьского района Барнаула, приобской части Бийска, а также Краснощековского, Курьинского, Чарышского и Шипуновского районов.

От общего числа избирателей Славгорода, которые сегодня выбирают новый созыв городского собрания, на участки пришло 13,29%. В ЗАТО Сибирский, где также сегодня выбирают Совет депутатов городского округа, - 26,17%.

В целом по данным на 12 часов проголосовало ???? человек. Всего в регионе в списке избирателей именно на этих выборах 292 922 жителя региона (по данным на 7 сентября 2020 года). На 10 часов общекраевая явка составляла 11,05% (это с учетом досрочного голосования, которое проходило в регионе со 2 по 12 сентября).

Напомним, 13 сентября в нескольких городах и селах края выбирают трех депутатов АКЗС, 371 депутата местного уровня и 28 глав сел.