Вывозить или перерабатывать? Чем аукнется для Алтайского края квотирование экспорта подсолнечника

Аналитика 31.08.2020 10:50 1117

Алтайские аграрии заявили, что ограничение экспорта технических культур ударит не только по крестьянам, но и самим переработчикам, которые в будущем рискуют остаться вовсе без сырья. Однако сами переработчики считают, что это наоборот приведет к стабилизации рынка. «Политсибру» разбирался, как возможный запрет вывоза подсолнечника оценивают в Алтайском крае.

Зачем нужен запрет на экспорт подсолнечника?

Инициатива по введению квот на экспорт за пределы ЕАЭС (Евразийский экономический союз) принадлежит Масложировому союзу России. Предполагается, что это может быть как полный запрет, так и установление квот. Сроки, о которых говорят инициаторы, должны наступить уже с 1 сентября текущего года, а продлиться запреты могут аж до 4 лет. В качестве аргумента о необходимости запрета председатель союза Михаил Мальцев привел в пример рост цены на подсолнечник, который произошел после того, как с апреля по июнь из-за пандемии были введены ограничения на экспорт масличных культур.

«Эффект говорит сам за себя: сокращение предложения подсолнечника на внешний рынок со стороны России. Турция - основной покупатель подсолнечника - была вынуждена переключиться на приобретение подсолнечного масла, цены поднялись, переработчики смогли не только поправить экономику переработки, но и транслировать большую часть этой премии в цены производителя», - сказал Мальцев «Вечерней Москве».

Запрет убьет рынок

По данным официального сайта Алтайского края, в нашем регионе производится порядка 98% всего подсолнечника Сибири. Это означает, что решение в любом случае скажется на экономике края. При этом регион переживает не лучшие времена из-за засухи. В июле практически на всей территории был введен режим ЧС, крестьяне уже отмечают резкое падение урожая. Преимущественно это касается зерновых. Тем не менее, пострадал и подсолнечник.

Директор ООО «Алтайской продовольственной компании» Александр Балаков рассказал «Политсибру», что прошедшие в конце лета дожди слегка выправили ситуацию.

«Мы надеемся на урожай на уровне среднего многолетнего. Но выше он точно не будет. При этом у нас дополнительная проблема с лузговой семечкой, потому что в нашем хозяйстве она подверглась нападению лугового мотылька, а опрыскиватель на поле не смог зайти из-за высоты подсолнечника», - пояснил он.

Введение ограничений на экспорт сырья добавит еще сложностей крестьянам, считает Балаков.

«Президент говорит, что нужно развивать экспорт. Как мы знаем, основные экспортные культуры у нас на Алтае – лен, рапс, подсолнечник… Каким образом мы сможем говорить об увеличении экспорта? Через масло? Но экспорт масла у нас существенно меньше», - поясняет Балаков.

Крестьяне опасаются, что в результате цену на семечку будут диктовать переработчики и установят ее примерно равной. При этом «держат рынок» именно технические культуры – подсолнечник, рапс, лен.

«Если решение о квотировании или запрете будет принято, то цена уйдет вниз. Затем пройдет перераспределение посевных площадей - мы будем вынуждены снижать площади, задействованные сегодня под технические культуры. В итоге сырья станет физически меньше, это естественно скажется на самих переработчиках», - пояснил он.

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Ведущий специалист управления по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Родинского района по растениеводству Юрий Роговой добавляет:

«Говорить об урожайности и масличности семечки еще рано. Она еще растет и наливается. Сбор урожая начнется в первой декаде октября. Предложение масло-жирового союза - попытка превентивной меры и забота о доходах перерабатывающей отрасли».

При этом кроме как на продажу урожая надеяться производителям больше не на что. Слишком серьезные потери будут по зерну и кормовым культурам. Часть спасут страховки. Но по признанию Рогова, это небольшая часть хозяйств. О помощи говорит федеральный Минсельхоз, однако пока никаких денег нет, а руководители хозяйств помнят, что на бюджет в этом году и без засухи пришлась существенная нагрузка из-за пандемии коронавируса.

Как запрет экспорта поможет стабилизировать рынок?

Некоторые переработчики поддерживают предложение о квотировании экспорта сырья. По словам заместителя генерального директора компании ООО «ВелКен» Алексей Якушев (ТМ «Алтайские семечки») вопроса нехватки сырья ни разу не вставало. Зато его снижение может серьезно сказаться на цене. Предприятие закупает лузговую семечку у алтайских производителей. В 2018 году сыграло сразу несколько факторов, в том числе природный. В результате закупочная цена выросла на 50%. При этом, поднять цену на итоговую продукцию в той же мере не удалось – торговые сети на это не пошли.

«Компания производит не только брендовую продукцию. Но и СТМ (собственная торговая марка сетей, - прим. ред) в этом случае сети, как правило, вообще не идут на повышение стоимости закупки готовой продукции, так как не хотят повышать цену реализации», - пояснил он.

Исполнительный директор той же компании Максим Степнов добавляет, что в этом году предприятие вновь ожидает подъема закупочной цены на сырье. Причина – не только засуха, но и наметившийся тренд на снижение посевных площадей под лузговую семечку – на них теперь выращивают масличные гибриды. Хоть цена на них меньше, спрос - выше.

«Мы поддерживаем масло-жировой союз, так как флагманом для образования цены для нашего сырья являются все же масличные культуры. Если будут введены квоты, то мы хотя бы будем уверены, что необходимы объем сырья будет, и мы купим его, даже если цена будет выше»

Однако и сами переработчики окажутся заложниками ситуации. Если «семечки обжареные» относятся к снековой продукции, а значит автоматом не попадут под квотирование, то ядро подсолнечника вывозить будет также запрещено.

Максим Степнов говорит, что производители намерены просить вывести эту продукцию за пределы ограничений.

Нам нужны новые технологии

Впрочем, не все переработчики выступают за введение квот. Коммерческий директор ООО «Диво Алтая» (производит подсолнечное масло), депутат АКЗС Владимир Попов говорит, что сегодняшняя ситуация на рынке благоприятная для сельхозтоваропроизводителей. Этот тренд нужно сохранить.

«Вся маржинальность присутствует на селе, в отличие от периода 10-летней давности, когда она была сосредоточена в руках переработчиков. Момент сложный. Большое количество сырья вывозится в Казахстан. Так работает рынок. Винить в этом крестьян бессмысленно. Если запретить сегодня экспорт продукции, то первым пострадает колхозник. Значит нужно уходить в более глубокую переработку, создавать новые продукты с высокой прибыльностью, чтобы мы – переработчики - могли покупать сырье по дорогой цене и дать возможность вывезти готовый продукт», - считает производитель.

В качестве одного из примеров производства, которое сможет вытянуть за собой сельское хозяйство, Попов назвал выпуск кондитерских изделий.

«Это как раз та сфера, в которой есть возможность развивать глубокую переработку, а на выходе получать качественный высокомаржинальный продукт. При этом он будет являться основой здорового питания населения, а значит пользоваться спросом».

Относительно этого года, Владимир Попов считает, что опасаться нечего. Сырья всем хватит.

«Нам не так много надо подсолнечника по сравнению с тем, что производится в Алтайском крае. В регионе будет произведено около 650 тысяч тонн. Мы переработаем в пределах 150 тысяч, около 200 тысяч «Агросиб-Раздолье», тысяч 150 - более мелкие производители. Все остальное заберут предприятия, которые занимаются калибровкой и шелушением. Так что беспокоиться, я считаю, не о чем», - резюмировал он.

P.S. Инициативу масло-жирового союза рассматривают в правительстве России. Какого рода ограничения могут быть приняты и случится ли это вообще, будет известно в ближайшее время.