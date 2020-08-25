Родителей предупредили о незаконности сбора денег на санитайзеры для школ

Новости 26.08.2020 17:37 497

Школы не имеют права собирать деньги на покупку средств защиты от коронавируса. Любой обязательный сбор денег будет незаконным. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе комитета по образованию Барнаула.

«Привлечение пожертвований осуществляется в рамках действующего законодательства исключительно на добровольной основе. Обязательный сбор денег с родителей на приобретение какого-либо оборудования, сопутствующих или расходных материалов является незаконным», - сообщили в комитете по образованию.

Там подчеркнули, что вопрос находится на постоянном контроле. Для оперативного разрешения спорных вопросов даже открыли «горячую линию» по этому вопросу. В случае незаконного привлечения к пожертвованиям обращайтесь по телефонам: 569-022, 569-028.

1 сентября в школах Барнаула за парты сядет более 83 тысяч школьников.

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Также в комитете сообщили, что из бюджета Барнаула выделили более 2 млн рублей для обеспечения школ рециркуляторами воздуха.

«Школы полностью обеспечены бесконтактными термометрами. Имеющийся запас санитайзеров и противовирусных препаратов позволит начать учебный год безопасно в очном режиме», - уточнили в «гороно» .

О проблеме обеспеченности школ санитайзерами и другими средствами защиты накануне на заседании в краевом парламенте сказал депутат Сергей Писарев. По его словам, директора обеспокоены вопросами покупки антисептиков и дозаторов для них, масок. В Минобре уточнили, что за это направление финансирования отвечают местные бюджеты. Но ведомство тоже держит вопрос на контроле.

Напомним, учебный год начнется в срок – 1 сентября. Но с рядом ограничений. Так, за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, составлен график питания, на входе в школу, в столовых и санузлах будут антисептики с дозаторами.