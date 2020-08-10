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Проблемную ТЭЦ Ярового отдадут в концессию

Новости
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ТЭЦ в Яровом, где с ноября прошлого года действует режим ЧС, планируют передать в концессию. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка на аппаратном совещании в правительстве региона 10 августа.

Сроки проведения конкурса, а также потенциальных арендаторов он не назвал. Но уточнил, что пока эксплуатацией ТЭЦ занимается МУП «ЯТЭК».

Также чиновник сообщил, что судебное разбирательство по поводу ТЭЦ завершено. Суд апелляционной инстанции, как и арбитраж, признал договоров купли-продажи централи недействительным.

«Администрация Яровое получила резолютивную часть решения суда, проведена регистрация прав собственности муниципалитета на имущественный комплекс ТЭЦ», - уточнили в пресс-службе правительства.

Напомним, с 2016 года ТЭЦ купил частник - ТПК «Ресурс». Власти города заявляли, что собственник не выполнил условия договора: не модернизировал объект и не подготовил город к зиме 2019-2020 годов.

МУП «ЯТЭК» занимается ТЭЦ еще с конца прошлого года. Сейчас предприятие ведет ремонт оборудования и запасается топливом к зиме.  

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Об объекте несколько месяц назад высказывался директор алтайского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Лузанов. По его словам, в ТЭЦ нужно вложить большое количество денег, а отпуск по теплу там будет небольшой. Однако тогда он не ответил однозначно на вопрос: планирует ли СГК забрать теплоцентраль в концессию.

А пару недель назад корреспондент «Политсибру» пообщался с одним из потенциальных инвесторов - главой «Русской промышленной группы» Виктором Мишеньковым. Он заявил, что предлагал власти забрать в концессию сети (они в собственности муниципалитета). Но получил отказ. 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Анна Бодагова

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