Чиновники. Строительство. Коррупция. Алтайский бизнесмен дал свою версию уголовного дела о взятке

Аналитика 13.07.2020 13:19 555

Крупного алтайского бизнесмена, некогда активного участника госзаказа, собираются судить по статье о взятке должностному лицу. В Следкоме сообщают, что гендиректор ООО «Строй-Мастер» (крупная и известная в крае компания по строительству газовых, водопроводных и тепловых сетей) попросил за взятку должностное лицо Госинспекции края составить акт итоговой проверки объекта.

Однако обвиняемый – Александр Трепаков – заявляет: он не просто не давал взятки, но и даже не имел на то ни малейшей необходимости. Ведь никакого акта от ведомства ему не требовалось. По мнению и самого бизнесмена, и его сына, экс-депутата АКЗС Романа Трепакова, компанию уже не первый год пытаются выдавить с рынка чиновники Минстроя Алтайского края, делая все, что бы расчистить дорогу своим собственным компаниям. Из-за чего они попали в немилость, какие документы готовы предоставить в свою защиту и почему их отказываются рассматривать, а также причем тут бывшие главы строительно-коммунального блока правительства Станислав Набоко и Андрей Голубцов и другие, читайте в материале «Политсибру».

Взятка в 40 тысяч рублей

«С августа по октябрь 2016 года обвиняемый попросил должностное лицо Государственной инспекцией Алтайского края за материальное вознаграждение составить акт проверки газового объекта ГРП-11 (в Советском районе – прим.ред.), указав в нем только одно нарушение, несмотря на наличие других. С этой целью предприниматель перевел часть взятки на подконтрольный должностному лицу банковский счет. После проведения проверки и подписания акта, обвиняемый лично передал представителю инспекции вторую часть взятки за совершение незаконных действий, на общую сумму 40 тысяч рублей» - сказано в сообщении Следкома.

Уголовное дело по статье ч. 3 ст. 291 УК РФ направлено в суд.

«Я ничего никому не давал»

Александр Трепаков рассказал «Политсибру» свою версию происходящего. По его словам, основанием для его преследования стало уголовное дело 2017 года против инспектора государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) при Госинспекции региона Сергея Вернигоры. Суд Центрального района Барнаула признал его виновным (приговор вынесен в июне 2018 года) в получении взятки по нескольким эпизодам.

По словам Трепакова, один из них связали именно с компанией «Строй-Мастер». Якобы он в 2016 году передал Вернигоре деньги лично (15 тысяч рублей) и через сотрудника своей организации (25 тысяч рублей), чтобы «замять» нарушения на объекте. Факт взятки собеседник отрицает. Он говорит, что в деле не просто нет доказательств, но даже и конкретного дня передачи. Есть некоторый промежуток, а именно «какой-то день октября, какими то купюрами недалеко от просп. Ленина, 7».

«Знаете, почему Вернигора не «вспомнил» конкретный день? Потому что тогда я мог бы представить алиби и, разумеется, доказал бы свою непричастность к делу. Потому что никаких денег ему не давали», - заявил собеседник.

Что же касается второго «транша» в 25 тысяч рублей, то, по словам Александра Трепакова, эту сумму его сотрудник перевел Вернигоре на карточку по его же просьбе в связи с тяжелой болезнью отца, который умер в начале октября 2016 года. Не только этот человек, но и многие в компании знали обвиняемого Вернигору. И денег он просил у нескольких человек, собирая необходимую сумму, что бы решить проблему своей семьи. Более того, Вернигора этот долг потом официально вернул.

Сотрудник компании на допросе в Следкоме факт взятки отрицал. Несмотря на это, следователь включил в дело документ с признательной позицией, где своей рукой приписал, что допрашиваемый от личной подписи отказался.

А было ли основание для взятки?

Трепаков уверяет, что у него не было никакой необходимости получать какой-либо разрешительный документ по объекту газоснабжения ГРП-11 в райцентре Советского района. ООО «Строй-Мастер» выиграло госзаказ в 2014 году. Но приступить к строительству подрядчик сразу не смог. Проект, сделанный еще в 2010 году, оказался не пригоден: изменились условия местности, появились новые постройки. Заказчику (администрации района) пришлось его переделывать. Новую откорректированную документацию утвердили и завизировали в ноябре 2015 года все причастные к этому структуры: местные власти, АКГУП «Алтайские инженерные системы», Главстрой (в 2017 году переименованный в Минстрой) и ОАО «Газпром».

Работы по строительству газопровода и устройству оборудования завершили еще в феврале 2016 года, объект успешно сдали без каких-либо нарушений и без Госинспекции. А итоговый акт вообще не составлялся, так как не был нужен для сдачи объектов такого уровня. Трепаков предоставил «Политсибру» подтверждающие документы от администрации Советского района, АКГУП «АИС», Ростехнадзор и АО «Газпромгазораспределение Барнаул». Об отсутствии недостатков на объекте говорит и решение арбитражного суда, и судебная экспертиза, проведенная еще в 2017 году.

Но в уголовном деле возникли два документа (фиктивных и не имеющих силы, как говорит Трепаков) от Госинспекции, датированные сентябрем и ноябрем 2016 года. В них указаны нарушения в строительстве объекта ГРП-11: отсутствие пригрузов и нарушена глубина укладки трубопровода. Но Трепаков поясняет, что эти моменты были прописаны в первом проекте 2010 года, который оказался дефектным. А вот во втором, откорректированном в 2015-2016 годах, по которому работала компания, этих требований уже не содержалось. Просто потому, что на новом участке, выбранном властями, в них не было необходимости. А сам газопровод был перепроектирован на другой глубине.

Более того, по краевому закону №120-ЗС Госинспекция вообще не должна предоставлять никаких актов проверки на такие объекты, как ГРП-11 (давлением меньше 0,6 мегапаскаля), не имеет права осуществлять контроль за строительством, выдавать разрешение и проводить госэкспертизу проектной документации. Об этом свидетельствуют официальные уведомления и от самой инспекции, выданные в мае 2016 года и в 2017 году за подписью первых лиц ГАСН, и от администрации Советского района, выданные в июле 2016 года.

Получается, что взятка была дана сотруднику ведомства за акт, который он не может и не должен был выдавать. И этих якобы нарушений просто не существует, уверяет Трепаков и подтверждает это официальными документами.

«Зачем мне давать взятку за документ, который мало того, что мне не нужен. Но который они даже не имеют права выдавать. При том, что передача денег якобы произошла в сентябре и октябре 2016 года, хотя объект был построен еще в феврале 2016 года. Более того, никакого итогового акта по ГРП-11 мы никогда не получали и даже не видели его. Нет его и в материалах уголовного дела», - пояснил Трепаков.

В доказательство своих слов он приготовил несколько десятков документов и представил решение арбитражного суда и экспертизу, но их тоже в дело включать не стали.

«Когда шло следствие в отношении Вернигоры еще в 2017 году, мы неоднократно обращались, в том числе письменно и к следствию, и в суд. Всего-то лишь просили, чтобы во время разбирательства рассмотрели все факты, а не только показания обвиняемого. Требовали разрешить нам явиться в суд и на допросы и дать показания, представить доказательства. Но везде был такой ответ: вы не являетесь участником судебного процесса и стороной по делу, так как обвинения предъявлены в адрес Вернигоры», - сказал он.

И теперь основа дела Трепакова – чужой приговор, который вынесли, не дав ни малейшей возможности опровергнуть все заявления инспектора ГАСН. Очевидны грубые процессуальные нарушения и суда, и следствия, заявляет бизнесмен.

Но тогда зачем все это?

Трепаков уверен, что повторное судебное разбирательство по относительно небольшой взятке, не имеющей под собой доказательной базы и «наезд» следственных органов исполнены по заказу и нужны только для того, чтобы вытеснить его компанию с рынка госзакупок.

Он пояснил: после приговора Вернигоре, на ООО «Строй-Мастер» был наложен штраф и компания не могла участвовать в госзаказе. На исходе этого срока, в 2020 году и появилось второе уголовное дело. И если главу компании признают виновным в даче взятки, то ООО снова окажется в стоп-листе.

Но для самого Трепакова это уже не имеет особого значения.

«Мы честно выигрывали тендеры и аукционы, качественно и в срок возводили объекты, но когда нас искусственно стали отлучать от бюджетных объектов, мы направили все свои возможности в коммерческую сферу и успешно работаем, имеем немало заказов даже в других регионах. Тут дело не в деньгах, а в несправедливости, правовом вакууме, который позволяет нечистым на руку чиновникам и силовикам выходить сухими из воды за чужой счет. Ведь получается, что любой в крае может оказаться на скамье подсудимых и быть посажен по прихоти коррупционеров, не довольных отказом в «сотрудничестве», - говорит он.

Кроме того, «Строй-Мастер» готов представить документы, которые указывают на сомнительные действия следователей СК, должностных лиц АКГУП «Алтайские инженерные системы», инспекторов ГАСН и Ростехнадзора.

«Всех, кто участвует в этой многолетней коррупционной схеме. Всех, кто выдавливает независимые компании, чтобы отдавать заказы «своим», кто искусственно создает административные барьеры», - добавляет он.

Держи коррупционера!

О коррупционной составляющей сферы строительства инженерных сетей глава «Строй-Мастера», а также его сын говорили много и долго. Если коротко, то, по словам Трепаковых, чиновники Главстроя, а потом и Минстроя пытались выдавить компанию с рынка не один год.

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Уверяют, что после их отказа заносить чиновникам 6% от каждого госконтракта, они, пользуясь служебным положением, «натравливали» на предприятие заказчиков (в основном это были районные администрации), которые не принимали объекты, ссылаясь на мнимые нарушения, пытались судиться (компания «отбивала» иски, а власти несли серьезные расходы по неустойкам). В пример приводят объект водоснабжения в Ребрихе за 42 млн рублей. Компания его достроила, но в приемке чиновники отказали, попытавшись расторгнуть контракт. Трепаковы доказали, что нарушения были как раз со стороны заказчика. Но пока тянулись судебные тяжбы, объект буквально разворовали, потому что власти не поставили его на баланс. Жители Ребрихи так и не получили нормальную воду, а бюджет потерял несколько десятков миллионов рублей.

Кроме того, было приостановлено или сокращено финансирование значительного количества контрактов.

Также, по словам собеседника, чиновники создали краевое предприятие по техническому надзору – «Алтайские инженерные системы», которое создавало лояльные условия на бюджетных объектах исключительно для нужных подрядчиков, делая для остальных компаний-«конкурентов Минстроя» работу по госзаказу невыносимой.

Чиновники Минстроя в 2017-2019 годах обращались в УФАС и саморегулируемую организацию «Алтайские строители» с требованием лишить компанию лицензии и внести в реестр недобросовестных поставщиков. Там провели проверки и никаких нарушений не нашли. Были попытки зайти через ОНФ (якобы компания нарушила исполнение более 40 (!) контрактов на миллиарды рублей), однако в народном фронте тоже быстро разобрались, что претензии необоснованные (все контракты по факту были исполнены). Это наносило сильнейшие удары по репутации компании, ведь недостоверная информация распространялась Минстроем по всем источникам. Трепаков уверен: хотели из компании лидера за пару лет сделать изгоя, несмотря на десятки краевых и федеральных наград, подтверждающих обратное.

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В тоже время в регионе внедряли разные схемы по недопущению на конкурс «не прикормленных» компаний. Один из самых ярких примеров – объединенные лоты (10 разных объектов в одной закупке с условиями, прописанными под определенную компанию). Александр Трепаков называет эту схему кормушкой, которая принесла «интересантам» сотни миллионов рублей. ООО «Строй-Мастер», по его словам, в ней отказывалось участвовать, потому стало врагом.

Некоторые «свои» компании, по словам Трепакова, имеют непосредственное отношение к теперь уже экс-начальнику Главного управления стро­ительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтай­ского края Станиславу Набоко и его на тот момент заместителю Андрею Голубцову.

Набоко покинул свой пост в 2016 году после серии скандалов. Тогда ОНФ обратил внимание правоохранителей на сомнительные схемы Главстроя с покупкой жилья детям-сиротам и семьям с детьми-инвалидами (позже по этому делу осудили начальника подведомственного предприятию «Региональное жилищное управление»). А эксперты Диссернета обнаружили в диссертации Набоко плагиат. Но самым громким был скандал, инициированный депутатом АКЗС Романом Трепаковым, и поддержанный депутатами и другими подрядными компаниями. Они открыто заявили, что власти создают преграды для работы независимых компаний и занимаются коррупцией в закупках с углем, дорожном строительстве и возведении линейных объектов. В частности, не допускают к участию в тендерах по туристическому проекту «Белокуриха-2».

Если Набоко ушел по собственному желанию и даже уехал из региона, то Голубцов вышел из Минстроя в наручниках по подозрению в крупном взяточничестве (апрель 2020 года). По версии следствия, он получил 2 млн рублей от руководителя частной компании, занимающей строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупно размере). Но во время следствия Голубцов заявил, что получал не деньги от сторонних компаний, а дивиденды от своих: за долю в коммерческой компании его накажут менее строго, чем за взяточничество.

По словам Трепакова, Голубцов на следствии подтвердил свою причастность к организации, которая за несколько дней до ареста Голубцова, получила самый крупный лот по строительству скважен по всему краю на сумму 177 млн рублей. И это при том, что ранее они допускали просрочки по всем контрактам, заявляет бизнесмен.

Александр и Роман Трепаковы намерены и дальше отстаивать свою честь и достоинство, как делали это последние несколько лет. Вот только в этот раз борьба с системой стала пугающей: несмотря на все подтверждение их невиновности, суд Центрального района, прокуратура и следствие, судя по всему, не намерены искать правду. Александр Трепаков написал несколько обращений в Генпрокурору РФ и Следственный Комитет РФ, готовит обращение в следственные органы на мошеннические действия и подлог со стороны указанных чиновников и собирает информацию в федеральные СМИ и администрацию президента.

Список документов, которые предоставил Александр Трепаков редакции «Политсибру»:

Уведомление от заказчика о корректировки проектной документации на ГРП-11.

Письмо ГАСН об отсутствии необходимости строительного надзора.

Извещение об отсутствии требования выдачи разрешения на строительство от Госинспекции Алтайского края.

Перечень изменений, внесенных в документацию по ГРП-11.

Согласование глубины газопровода ГРП-11.

Письмо Заказчика о корректировке ПСД по ГРП-11.

Решение краевого суда по иску администрации Советского района к ООО «Строй-Мастер».

Судебная экспертиза.

Ходатайство Александра Трепакова об участии в процессе Вернигоры.

Ответ суда Центрального района.

Заявление об обжаловании приговора Вернигоры.

Ответ Центрального суда.