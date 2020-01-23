«Единая Россия» сменит руководителя отделения в Каменском районе

Новости 23.01.2020 9:15 1359

24 января единороссы проведут конференцию, на которой выберут нового секретаря отделения партии в Каменском районе. Это стало необходимым после того, как полномочия прежнего руководителя - Виктора Ноздрина - прекратил президиум регионального политсовета «Единой России». Одним из кандидатов на должность нового секретаря Каменского отделения станет депутат АКЗС Алексей Найден.

Предыдущего руководителя Виктора Ноздрина отстранили от работы из-за систематических нарушений и дестабилизацию обстановки в территории. Ноздрин за время своей работы так и не смог наладить работу с депутатском корпусе и провалил работу с первичным звеном партии.

Источники в политических кругах Камня-на-Оби практически не сомневаются в его избрании на конференции. Впрочем, не исключается возможность того, что Ноздрин попробует сорвать процедуру. Известно, что он ведёт переговоры с делегатами конференции, пытаясь убедить их голосовать против Найдена, с которым он давно находится в плохих отношениях. Кандидатуры Ноздрина на должность секретаря отделения в бюллетенях конференции не будет.

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По поводу Виктора Ноздрина единороссы ранее уже делали заявления. Как о приостановлении его полномочий, так и о его нарушениях на посту секретаря Каменского отделения. Сообщалось, что причиной отстранения стали «нарушения положений устава партии, а также невыполнение распоряжений президиума регионального политсовета», также Ноздрин «допустил превышение полномочий и нарушения при организации конференции местного политического совета партии».

Как писали «Каменские известия», все нарушения дестабилизировали политическую обстановку.

«Претензии к Ноздрину у руководства регионального отделения "Единой России" и к его действиям периодически возникали на протяжении двух последних лет. На сегодняшний день местного отделения как политического субъекта просто нет. Вопросы есть к организации работы первичных отделений партии, а партийный аудит по факту не проведен. Фракции в районном и городском советах не организованы и действуют по своему усмотрению», - говорил источник газеты.

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Ещё один собеседник среди каменских депутатов уточнял, что Виктор Ноздрин позволял себе принимать решения, игнорируя мнение членов политсовета.

Кроме того, на пресс-конференции, подводя итоги 2019 года, секретарь реготделения ЕР Александр Романенко говорил, что отстранение Ноздрина должно способствовать установлению стабильности в территории. Бюджет Каменского района долго не принимался именно из-за конфликтов в депутатском корпусе.

Стало известно и о письме, поступившем в конце 2019 года в редакции СМИ Алтайского края, от членов ЕР, среди которых бывший секретарь Каменского отделения. Как сообщал «Политсибру», в 2016 году Ноздрин на конференции проиграл выборы секретаря местного отделения техническому кандидату, затем признал итоги голосования более чем 40 человек незаконными, хотя организацией конференции занимался сам.

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Новым секретарём Каменского отделения, как ожидается, может стать депутат АКЗС Алексей Найден — его кандидатура будет предложена делегатами на конференции 24 января. В пресс-службе «Единой России» подтвердили, что Найден будет претендовать на пост руководителя каменской ячейки. В партии считают, что ситуация, при которой отделение возглавит депутат АКЗС, поможет выстроить конструктивную работу в районе и сделает более эффективным взаимодействие с краевым центром.