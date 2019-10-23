Андрей Щукин готов возглавить парк «Изумрудный»

Новости 21.01.2020 15:10 506

Бывший заместитель губернатора Алтайского края, а ныне замначальника управления юстиции в регионе Андрей Щукин готов занят пост замруководителя Фонда имущества Алтайского края по общественным проектам. Об этом он рассказал «Политсибру».

«Вакаев (руководитель Фонда - прим. ред.) попросил прислать свое резюме. Я не отказал, но работу на госслужбе бросать не намерен. У меня контракт. Работа над различными проектами мне интересна, я постоянно ищу что-то новое и интересное, даже на бесплатной основе», - пояснил Щукин.

Вакансия на пост замруководителя по общественным проектам появилась после того, как Фонд имущества края возглавил депутат АКЗС Владислав Вакаев. Новая должность подразумевает работу преимущественно по развитию парка «Изумрудный». По сути речь идет об event-менеджере. Предполагается, что "управляющий парком" должен проводить не менее 150 различных мероприятий в год.

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Отметим, что по информации источников «Политсибру», свои кандидатуры предложили еще несколько соискателей. Как пояснил Владислав Вакаев в Facebook, фамилии будут обнародованы во время публичного конкурса, который ранее планировался на конец января, но похоже, сроки могут затянуться.

«Связано это с объективными обстоятельствами: Фонд после нового года переедет в новый, более просторный офис. Там я и хотел провести этот конкурс. Кандидаты очень интересные, но об этом позже», - написал руководитель Фонда имущества.

В беседе с «Политсибру» Вакаев пояснил, что пока решаются определенные вопросы, проведение конкурса находится в подвешенном состоянии. В активной стадии сейчас проработка концепции парка «Изумрудный», проект которого будет разработан по результатам анкетирования.

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«В ближайшее время встретимся с экспертами, общественниками, экологами и архитекторами, с которыми мы обсудим обоснованность и целесообразность запланированной концепции», - поведал он.

Напомним, ранее парк «Изумрудный» стал одним из победителей конкурса по благоустройству общественных территорий на 2020 год. Три победителя получат в общей сложности свыше 100 млн рублей.