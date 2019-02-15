В Барнауле прошло первое судебное заседание по делу депутата АКЗС Андрея Волкова

26 февраля прошло первое заседание Центрального районного суда по делу депутата АКЗС Андрея Волкова. Оно во многом носило предварительный характер. Парламентария обвиняют в присвоении и растрате 43 млн рублей.
Как стало известно «Политсибру», на процессе присутствовали обвиняемый и его адвокат Эдуард Бауэр. По данным источников информагентства, обвинение прокуратурой оглашено не было. Это случится 6 марта, на следующем заседании. Между тем сторона защиты предпочла не раскрывать подробности дела, отказавшись от каких-либо комментариев. Напомним, процесс ведет судья Жанна Уханова.
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По версии следствия, с 2012 по 2016 год депутат, будучи учредителем УК «Прогресс Плюс» в Барнауле, совместно с директором присваивал деньги жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечислялись в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям.
«По подложным документам деньги переводились на счета подконтрольных ООО аффилированных компаний, после чего обналичивались. За три с половиной года директором и учредителем было похищено более 43 миллионов рублей», - сообщило СУ СКР по Алтайскому краю.
Во время предварительного следствия директор УК Наталья Горбатюк признала свою вину и заключила досудебное соглашение. Её уголовное дело было выделено в отдельное производство. Приговор суда назначил Горбатюк наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Приговор огласили 22 января, а уже 2 февраля он вступил в силу.
Отметим, что суд удовлетворил исковые требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение причиненного им ущерба. Депутат вины не признал. Сейчас на его имущество наложен арест. Членство Волкова в партии «Единая Россия» было приостановлено решением его коллег-однопартийцев.
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