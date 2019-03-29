Скандал с декларациями

Прокуратура в Приморье избавила от мандатов 38 «забывчивых» депутатов. Чем ответит Алтай? 7 мар. 2019 г.

Стало известно, когда бийский суд примет решение по депутатам-нарушителям 6 мар. 2019 г.

Депутаты АКЗС начали отчитываться о доходах и имуществе 5 мар. 2019 г.

Барнаульская дума проведет «мастер-класс» по декларированию доходов на фоне судебных тяжб 22 февр. 2019 г.

«Заинтересованное лицо». В судебное разбирательство с бийскими депутатами «вовлекут» губернатора 11 февр. 2019 г.

Суд не смог поставить точку в «декларационном деле» депутатов БГД 6 февр. 2019 г.

Добрались до Рубцовска: прокуратура нашла ошибки в декларациях большинства депутатов горсовета 6 февр. 2019 г.

Часть депутатов-нарушителей сможет сохранить кресло в Бийской гордуме? 4 февр. 2019 г.

Глава Барнаульского избиркома рассказал, когда могут пройти довыборы в Гордуму 31 янв. 2019 г.