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Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат
Скандал с декларациями
Прокуратура в Приморье избавила от мандатов 38 «забывчивых» депутатов. Чем ответит Алтай?
7 мар. 2019 г.
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Стало известно, когда бийский суд примет решение по депутатам-нарушителям
6 мар. 2019 г.
0
Депутаты АКЗС начали отчитываться о доходах и имуществе
5 мар. 2019 г.
0
Барнаульская дума проведет «мастер-класс» по декларированию доходов на фоне судебных тяжб
22 февр. 2019 г.
0
«Заинтересованное лицо». В судебное разбирательство с бийскими депутатами «вовлекут» губернатора
11 февр. 2019 г.
0
Суд не смог поставить точку в «декларационном деле» депутатов БГД
6 февр. 2019 г.
0
Добрались до Рубцовска: прокуратура нашла ошибки в декларациях большинства депутатов горсовета
6 февр. 2019 г.
0
Часть депутатов-нарушителей сможет сохранить кресло в Бийской гордуме?
4 февр. 2019 г.
0
Глава Барнаульского избиркома рассказал, когда могут пройти довыборы в Гордуму
31 янв. 2019 г.
0
Барнаульский депутат высказался о скандале с декларациями, зарплатах и интернете
28 янв. 2019 г.
0
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