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Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Скандал с декларациями

Прокуратура в Приморье избавила от мандатов 38 «забывчивых» депутатов. Чем ответит Алтай?

Прокуратура в Приморье избавила от мандатов 38 «забывчивых» депутатов. Чем ответит Алтай?

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Стало известно, когда бийский суд примет решение по депутатам-нарушителям

Стало известно, когда бийский суд примет решение по депутатам-нарушителям

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Депутаты АКЗС начали отчитываться о доходах и имуществе

Депутаты АКЗС начали отчитываться о доходах и имуществе

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Барнаульская дума проведет «мастер-класс» по декларированию доходов на фоне судебных тяжб

Барнаульская дума проведет «мастер-класс» по декларированию доходов на фоне судебных тяжб

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«Заинтересованное лицо». В судебное разбирательство с бийскими депутатами «вовлекут» губернатора

«Заинтересованное лицо». В судебное разбирательство с бийскими депутатами «вовлекут» губернатора

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Суд не смог поставить точку в «декларационном деле» депутатов БГД

Суд не смог поставить точку в «декларационном деле» депутатов БГД

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Добрались до Рубцовска: прокуратура нашла ошибки в декларациях большинства депутатов горсовета

Добрались до Рубцовска: прокуратура нашла ошибки в декларациях большинства депутатов горсовета

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Часть депутатов-нарушителей сможет сохранить кресло в Бийской гордуме?

Часть депутатов-нарушителей сможет сохранить кресло в Бийской гордуме?

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Глава Барнаульского избиркома рассказал, когда могут пройти довыборы в Гордуму

Глава Барнаульского избиркома рассказал, когда могут пройти довыборы в Гордуму

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Барнаульский депутат высказался о скандале с декларациями, зарплатах и интернете

Барнаульский депутат высказался о скандале с декларациями, зарплатах и интернете

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