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Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

ЕДГ-2019

Самовыдвиженцев могут допустить к участию в выборах главы Забайкальского края

Самовыдвиженцев могут допустить к участию в выборах главы Забайкальского края

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Единороссы предлагают формировать региональные парламенты по новому принципу

Единороссы предлагают формировать региональные парламенты по новому принципу

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Новосибирский губернатор без «политической подоплеки» поддержит Локтя на выборах мэра

Новосибирский губернатор без «политической подоплеки» поддержит Локтя на выборах мэра

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«Операция «Губернатор». Избирком назвал ключевые выборы в Республике Алтай

«Операция «Губернатор». Избирком назвал ключевые выборы в Республике Алтай

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Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра Новосибирска

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Какие избирательные кампании ждут Алтайский край в 2019 году?

Какие избирательные кампании ждут Алтайский край в 2019 году?

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Двух «жириновцев» предлагают на пост мэра Новосибирска

Двух «жириновцев» предлагают на пост мэра Новосибирска

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«Партия роста» планирует в 2019 году выдвинуть кандидата на пост главы Республики Алтай

«Партия роста» планирует в 2019 году выдвинуть кандидата на пост главы Республики Алтай

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Локоть, Бердников и все-все-все: эксперт оценил шансы сибирских политиков в ЕДГ-2019

Локоть, Бердников и все-все-все: эксперт оценил шансы сибирских политиков в ЕДГ-2019

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