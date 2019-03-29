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Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат
ЕДГ-2019
Самовыдвиженцев могут допустить к участию в выборах главы Забайкальского края
6 мар. 2019 г.
0
Единороссы предлагают формировать региональные парламенты по новому принципу
31 янв. 2019 г.
0
Новосибирский губернатор без «политической подоплеки» поддержит Локтя на выборах мэра
16 янв. 2019 г.
0
«Операция «Губернатор». Избирком назвал ключевые выборы в Республике Алтай
12 янв. 2019 г.
0
Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра Новосибирска
10 янв. 2019 г.
0
Какие избирательные кампании ждут Алтайский край в 2019 году?
24 дек. 2018 г.
0
Двух «жириновцев» предлагают на пост мэра Новосибирска
21 дек. 2018 г.
0
«Партия роста» планирует в 2019 году выдвинуть кандидата на пост главы Республики Алтай
20 дек. 2018 г.
0
Локоть, Бердников и все-все-все: эксперт оценил шансы сибирских политиков в ЕДГ-2019
19 дек. 2018 г.
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