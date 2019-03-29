Самовыдвиженцев могут допустить к участию в выборах главы Забайкальского края 6 мар. 2019 г.

Единороссы предлагают формировать региональные парламенты по новому принципу 31 янв. 2019 г.

Новосибирский губернатор без «политической подоплеки» поддержит Локтя на выборах мэра 16 янв. 2019 г.

«Операция «Губернатор». Избирком назвал ключевые выборы в Республике Алтай 12 янв. 2019 г.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра Новосибирска 10 янв. 2019 г.

Какие избирательные кампании ждут Алтайский край в 2019 году? 24 дек. 2018 г.

Двух «жириновцев» предлагают на пост мэра Новосибирска 21 дек. 2018 г.

«Партия роста» планирует в 2019 году выдвинуть кандидата на пост главы Республики Алтай 20 дек. 2018 г.