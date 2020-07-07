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Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
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Довыборы в АКЗС-2020

Кандидаты, голосование, округ, Бийск, АКЗС

Под красными флагами. Кого на довыборы в алтайский парламент отправит КПРФ

Под красными флагами. Кого на довыборы в алтайский парламент отправит КПРФ
Три кандидата. Кто пойдет на довыборы в АКЗС от «Справедливой России»

Три кандидата. Кто пойдет на довыборы в АКЗС от «Справедливой России»

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Оппозиционер Крылов первым заявился на довыборы депутата АКЗС по Барнаулу

Оппозиционер Крылов первым заявился на довыборы депутата АКЗС по Барнаулу

Алтайские эсеры предложили ЛДПР и коммунистам выдвинуть в краевой парламент единых кандидатов

Алтайские эсеры предложили ЛДПР и коммунистам выдвинуть в краевой парламент единых кандидатов
Не единогласно. Алтайский парламент назначил довыборы трех депутатов на 13 сентября

Не единогласно. Алтайский парламент назначил довыборы трех депутатов на 13 сентября

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Плакали, кололись, но продолжали есть. Что дадут алтайской политике довыборы в АКЗС

Плакали, кололись, но продолжали есть. Что дадут алтайской политике довыборы в АКЗС
Молодой Шамков и другие. Стало известно, кто может пойти на довыборы в АКЗС от «Единой России»

Молодой Шамков и другие. Стало известно, кто может пойти на довыборы в АКЗС от «Единой России»

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Будут ли проводить довыборы в АКЗС при угрозе роспуска Госдумы?

Будут ли проводить довыборы в АКЗС при угрозе роспуска Госдумы?

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Двух новых депутатов получит Алтайское Заксобрание осенью 2020 года?

Двух новых депутатов получит Алтайское Заксобрание осенью 2020 года?

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