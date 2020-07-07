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Довыборы в АКЗС-2020
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Довыборы в АКЗС-2020
Кандидаты, голосование, округ, Бийск, АКЗС
Под красными флагами. Кого на довыборы в алтайский парламент отправит КПРФ
7 июл. 2020 г.
Три кандидата. Кто пойдет на довыборы в АКЗС от «Справедливой России»
3 июл. 2020 г.
3
Оппозиционер Крылов первым заявился на довыборы депутата АКЗС по Барнаулу
29 июн. 2020 г.
Алтайские эсеры предложили ЛДПР и коммунистам выдвинуть в краевой парламент единых кандидатов
25 июн. 2020 г.
Не единогласно. Алтайский парламент назначил довыборы трех депутатов на 13 сентября
11 июн. 2020 г.
1
Плакали, кололись, но продолжали есть. Что дадут алтайской политике довыборы в АКЗС
11 июн. 2020 г.
Молодой Шамков и другие. Стало известно, кто может пойти на довыборы в АКЗС от «Единой России»
9 июн. 2020 г.
1
Будут ли проводить довыборы в АКЗС при угрозе роспуска Госдумы?
11 мар. 2020 г.
1
Двух новых депутатов получит Алтайское Заксобрание осенью 2020 года?
26 нояб. 2019 г.
1
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