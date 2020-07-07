Под красными флагами. Кого на довыборы в алтайский парламент отправит КПРФ 7 июл. 2020 г.

Три кандидата. Кто пойдет на довыборы в АКЗС от «Справедливой России» 3 июл. 2020 г.

Оппозиционер Крылов первым заявился на довыборы депутата АКЗС по Барнаулу 29 июн. 2020 г.

Алтайские эсеры предложили ЛДПР и коммунистам выдвинуть в краевой парламент единых кандидатов 25 июн. 2020 г.

Не единогласно. Алтайский парламент назначил довыборы трех депутатов на 13 сентября 11 июн. 2020 г.

Плакали, кололись, но продолжали есть. Что дадут алтайской политике довыборы в АКЗС 11 июн. 2020 г.

Молодой Шамков и другие. Стало известно, кто может пойти на довыборы в АКЗС от «Единой России» 9 июн. 2020 г.

Будут ли проводить довыборы в АКЗС при угрозе роспуска Госдумы? 11 мар. 2020 г.