Коэффициент застройки в ленточном бору Барнаула снизили. Что это значит?

Новости 07.12.2018 19:38 610

В реликтовом бору в Барнауле изменили параметры зоны застройки. Об этом сообщила зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова в ответе на обращение лидера фракции ЛДПР в АКЗС Евгении Боровиковой.

Сообщается, что коэффициент застройки снизили с 0,8 до 0,2-0,3. Коэффициент застройки – это соотношение между занятой и свободной площадью территории. Проще говоря, как много можно строить в лесу. Теперь нового строительства в ленточному бору должно быть меньше. К слову, Генеральный план города вместе с правилами землепользования и застройки до сих пор не принят.

Сегодня в ленточном бору уже строят два медицинских учреждения – центры томографии и реабилитации, но другого капитального строительства «в ближайшее время не планируется», отмечает пресс-служба алтайского реготеделния ЛДПР.

«Мы рады, что новый губернатор услышал ЛДПР и общественность. Но надеемся, что это будут не только обещания. Мы готовы пойти на конструктивный диалог и принять участие в обсуждении любых вопросов, связанных с сохранением нашего леса», - прокомментировала Евгения Боровикова.

Председатель Координационного совета инициативных групп жителей Барнаула Сергей предложил создать Общественный комитет по лесу и добиваться полного запрета любого строительства на территории ленточного бора.

Напомним, ранее в Алтайском крае все же перенесли строительство вертолетной площадки для санитарной авиации из соснового бора в другое место. ЛДПР проводила пикеты и перфомансы у администрации, собирала подписи, проводила «круглый стол». Сейчас руководство региона выбирает новое место, и уже есть восемь вариантов, добавили в партии.