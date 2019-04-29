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В Алтайском крае на развитие детского спорта направят 44,5 млн рублей

Новости
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В школах Алтайского края в следующем году отремонтируют девять спортивных залов и создадут десять спортивных клубов. На эти цели направят 44,5 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Виктор Томенко. Работы проведут в рамках мероприятий по созданию в школах, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Сейчас формируют перечень объектов, которые войдут в программу.

Проект «Детский спорт» реализуют с 2014 года. За это время его участниками стали 100 образовательных организаций из 59 муниципальных образований Алтайского края.

Автор: Анна Перевощикова

#алтайский край #виктор томенко