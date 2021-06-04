Миллионы и «Запорожцы». Сколько заработало руководство думы Барнаула в 2020 году

Заседание БГД Фото: Михаил Полубедов/«Вечерний Барнаул»

Стало известно, сколько зарабатывают депутаты барнаульской городской думы, занимающие там руководящие посты. При этом некоторые из глав комитетов и их заместителей по доходам за 2020 год обогнали даже спикера совещательного органа. Информация о доходах народных избранников размещена на сайте гордумы.

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О доходах председателя БГД Галины Буевич стало известно еще в конце мая, так как она занимает еще один, не менее важный пост: ректора Алтайского государственного института культуры. За 2020 год Буевич задекларировала 4,2 млн рублей. Однако, что интересно, в доходах спикера, приведенных на сайте БГД, и на сайте минкульта, которому подчиняется АГИК, есть небольшое расхождение: точная сумма в декларации на сайте БГД 4 млн 220 тысяч 419 рублей. На сайте минкульта – 4 млн 212 тысяч 424 рубля. Откуда взялись «лишние» деньги, впрочем, не известно.

Кроме того, спикер БГД владеет квартирой в 37 квадратов. Ее супруг сообщил о доходе в 1,31 млн. У четы Буевич также есть квартира в 68 квадратов.

Заместитель Галины Буевич в Думе Сергей Струченко задекларировал 1,4 млн рублей. Он ездит на Sudzuki Grand Vitara и владеет земельным участком. Также семье Струченко принадлежит жилой дом.

Что касается глав комитетов, то здесь лидером стал руководитель бюджетного блока, председатель совета директоров Барнаульского пивоваренного завода Андрей Солодилов. Его доход составил 13,8 млн рублей. Однако еще солиднее выглядит список принадлежащей ему недвижимости. Там, например, есть 24 нежилых помещений и даже «объект общественного значения». Также он владеет несколькими участками, квартирой и домом.

А еще Солодилов явно неравнодушен к советскому автопрому: у него семь легковых автомобилей, среди которых есть и тот самый ЗАЗ 965А («Запорожец»), и ГАЗ21. Впрочем, нашлось среди них место и Trabant P601S из ГДР. Из современного у депутата в автопарке можно увидеть только автомобиль Toyota Land Cruiser.

А заместитель Андрея Солодилова Юрий Ряполов в 2020 году получил 1,72 млн рублей. Ездит на автомобиле Toyota Ipsum. У четы Ряполовых две квартиры (161 и 161,5 квадратных метров), участок и гараж.

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Глава комитета по городскому хозяйству, директор АО «Барнаульская тепломагистральная компания» Александр Гросс отчитался о доходе в 5,747 млн рублей. У него есть земельный участок в 628 квадратов и квартира в 87 квадратных метров, а также автомобиль Hyundai Santa Fe TM. Еще две квартиры принадлежат депутату и его жене в долевом формате. При этом у супруги народного избранника есть автомобиль Hyundai Tucson и три своих квартиры, а также на нее и несовершеннолетних детей (которых, кстати, четверо) записан жилой дом и земельный участок в тысячу квадратов.

Замглавы комитета по городскому хозяйству, гендиректор ООО «Автобаза №1» Роман Репа задекларировал 1,8 млн рублей. При этом у него весьма немало транспорта (что логично для его сферы работы): четыре грузовика, мотолодка, катер, снегоход и снегоболотоход. В собственности народного избранника также есть земельный участок в 3,8 тысяч квадратов, жилой дом, два гаражных бокса и два гаража-эллинга (для лодок). Супруга депутата, судя по декларации, сформировала большую часть семейного бюджета и принесла туда 12,9 млн рублей. Она также владеет автомобилем Lexus, и, что весьма неожиданно, двумя экземплярами тяжелой техники: погрузчиком и экскаватором-погрузчиком.

А вот глава комитета по соцполитике Марина Понкрашева указала самый скромный среди руководства комитетов доход: 622 тысячи рублей. Ей принадлежит доля в квартире размером 85,9 квадратов. Транспорта у нее нет. Впрочем, ее супруг за 2020 год заработал 1,48 млн рублей и ездит на Mitsubishi ASX.

Зампред комитета по соцполитике, глава частного медцентра «Пигмалион» Алексей Маликов заработал 11,2 млн рублей. Он владеет только автомобилем Land Cruiser. А вот у его супруги есть земельный участок и квартира.

Главе комитета по законности и местному самоуправлению, начальнику управления внеучебной работы АлтГТ Ивану Огневу 2020 год принес 1,35 млн рублей, а в гараже (которого, впрочем, у Ивана, нет, а вот жена владеет двумя гаражными боксами) стоит Kia Rio. Семье Огнева принадлежит квартира в 87,8 квадратов.

Заместитель Огнева Дмитрий Ворсин за 2020 год заработал немногим меньше начальника – 1,22 млн рублей.

Наконец председатель комитета по экономической политике и собственности, гендиректор ЗАО «Сибирьавтоцентр» Валерий Касплер задекларировал доход в 1,48 млн рублей. У него есть три земельных участка, один из которых больше тысячи квадратных метров, жилой дом в 293 квадрата, надувная лодка и снегоболотоход. У супруги доход заметно скромнее – 391 тыс. рублей, зато есть Lexus.

А вот зам Касплера, директор Барнаульского пивзавода по стратегическому развитию и управлению Александр Локтев по доходам обошел и всех руководителей и всех замов. По итогам года он задекларировал 27,9 млн рублей. У супруги неплохо с недвижимостью: три квартиры и жилой дом. Одно «но»: все это находится в Казахстане.