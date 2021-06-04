ВТБ увеличил объем господдержки предпринимателей в регионах Алтая

Предприниматель Фото: StartupStockPhotos с сайта Pixabay

Банк ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай за четыре месяца текущего года заключил с региональными компаниями 74 соглашения на общую сумму около 2,6 млрд рублей в рамках ключевых программ льготного кредитования бизнеса. Портфель кредитов, выданных с участием господдержки, в том числе на инвестиционные цели, на 01.05.2021 года превысил 6 млрд рублей.

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Наибольший объем финансирования приходится на программу льготного кредитования субъектов МСП Минэкономразвития №1764. За четыре месяца с предпринимателями регионов Алтая подписано 36 соглашений на 1,7 млрд рублей. Этот инструмент актуален для компаний различных отраслей экономики. В рамках программы ВТБ предоставил доступное финансирование организациям, предоставляющим услуги транспортировки и хранения, строительства, аренды и управления собственным и арендуемым имуществом, оптовой и розничной торговли, здравоохранения, предприятиям производственной сферы. Кредитный портфель по программе с начала года увеличился на 20% и составил более 2,3 млрд рублей.

Около 716 млн рублей приходится на программу поддержки производителей сельхозпродукции. Портфель льготных кредитов, предоставленных банком региональным аграриям, достиг почти 3,5 млрд рублей (+18,5%).

В марте ВТБ начал принимать заявки по госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности №279 (ФОТ 3.0). По состоянию на 30 апреля 2021 года банком подписано с предпринимателями региона 33 соглашения на сумму свыше 134 млн рублей. Среди тех, кто воспользовался условиями новой программы - предприятия сферы общественного питания, гостиничного и туристического бизнеса, а также компании, оказывающие услуги в области индустрии развлечений.