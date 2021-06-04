Набережная Речного вокзала и парк «Юбилейный» победили в конкурсе на благоустройство в Барнауле

Виды Барнаула. Обь. Нагорный парк. Набережная Фото: Олег Укладов

Комиссия подвела итоги голосования за общественные территории, которые планируют благоустроить в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Барнауле. Победила набережная Речного вокзала, за которую проголосовало более 12 тысяч горожан. На втором месте с небольшим отрывом оказался парку «Юбилейный», сообщили в пресс-службе мэрии.

Голосование за общественные территории проходило с 26 апреля по 30 мая в онлайн-формате. В нем поучаствовали более 70,8 тысяч человек. И вот как распределились их голоса:

Набережная Речного вокзала – 17,04 % (12068); Парк «Юбилейный» – 16,90 % (11973); Сквер «Победы» (улица Новосибирская, 16в) – 7,08% (5018); Парк «Зеленый сквер» (проспект Ленина, 90) – 5,90% (4177); Аллея на улице Георгиева (от Павловского тракта до улицы Энтузиастов) – 5,77% (4084).

Как пояснил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, окончательный список зон, которые будут облагорожены в 2022 году, зависит от объема финансирования.

Ожидается, что он будет на уровне 2021 года (то есть около 110 млн рублей). И тогда денег хватило на два объекта: Мизюлинскую рощу и зеленую зону в поселке Южном (они заняли первые два места). Поэтому пока не исключено, что выделенной суммы хватит и на восстановление заброшенного парка «Юбилейный». Но об этом станет известно позже.

Впрочем, некоторые эксперты уверены, что парк наверняка получит деньги на обновление. Тем более, оно ему давно требуется.