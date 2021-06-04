Комиссия подвела итоги голосования за общественные территории, которые планируют благоустроить в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Барнауле. Победила набережная Речного вокзала, за которую проголосовало более 12 тысяч горожан. На втором месте с небольшим отрывом оказался парку «Юбилейный», сообщили в пресс-службе мэрии.
Голосование за общественные территории проходило с 26 апреля по 30 мая в онлайн-формате. В нем поучаствовали более 70,8 тысяч человек. И вот как распределились их голоса:
Как пояснил заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат, окончательный список зон, которые будут облагорожены в 2022 году, зависит от объема финансирования.
Ожидается, что он будет на уровне 2021 года (то есть около 110 млн рублей). И тогда денег хватило на два объекта: Мизюлинскую рощу и зеленую зону в поселке Южном (они заняли первые два места). Поэтому пока не исключено, что выделенной суммы хватит и на восстановление заброшенного парка «Юбилейный». Но об этом станет известно позже.
Впрочем, некоторые эксперты уверены, что парк наверняка получит деньги на обновление. Тем более, оно ему давно требуется.
Собственник заявил, что вход на набережную будет отрыт, а здание речного придется снести