Холодная зима, теплые батареи. В СГК рассказали, как Барнаул пережил отопительный сезон

Александр Гросс Фото: Олег Укладов

232 дня – таким был отопительный сезон’20-21 в столице Алтайского края. Он стартовал 22 сентября 2020 года и закончился 11 мая 2021-го. Эта зима была холоднее нескольких предыдущих: средняя температуры составила –5,3°C (годом ранее было –3,3°C), а самая низкая –36°C (годом ранее –26°C). Дома и объекты Барнаула потребили самый большой объем тепла (тот, что в гигакалориях) за последние шесть лет. Помните, какие морозы были в декабре и январе?

Но к чему мы все это говорим? К тому, что в эту зиму теплосетевой комплекс Барнаула пережил максимальные нагрузки. Как это было, рассказал директор теплосетевого подразделения СГК (Сибирской генерирующей компании) Александр Гросс.

Аварий больше, но аварии меньше

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Жителям Барнаула в общем-то все равно, сколько им там отпустили гигакалорий. Главное, чтобы дома было тепло. По нормативам тепло, это когда в комнатах 21 – 23°C (и 24°C в угловой).

И, по словам Александра Гросса, СГК поддерживает температуру теплоносителя на положенном уровне и дает всем одинаковое тепло. Насколько полноценно ресурс заходит в дома по большей части зависит от управляющих компаний и качества сетей в самом доме. Кстати, чтобы это выяснить, СГК запустила на своем сайте платформу «Общественный контроль теплоснабжения», где любой потребитель может написать о недогреве или перегреве (да, такое тоже бывает) в своей квартире.

«В целом этот отопительный сезон мы прошли спокойно», – заверил Гросс.

Снижения если и были, то во время аварий. Вот без них пока никуда – теплосетевой комплекс Барнаула существенно изношен. Прошлой зимой на тепловых сетях произошло 468 повреждений. Для сравнения: в позапрошлом году было 352 аварии, еще годом ранее – 287. То есть в количественных показателях есть прирост. Но при этом сократилось число человек, которые попали в зону отключения. Охлажденные батареи или отсутствие горячей воды на себе ощутили 253 тысячи человек, которые живут и работают на 4,6 тысячах объектов.

«И это на 10% меньше, чем было предыдущей зимой», – пояснил Александр Гросс.

Это связано с тем, что на крупных сетях (обслуживают бОльшее количество жителей) повреждений стало меньше – всего 10 за зиму.

«За последние четыре года мы сократили этот показатель в четыре раза. Это очень хорошая динамика. Кроме того, даже большие повреждения не были критическими, мы их устраняли довольно оперативно», – добавил Гросс.

Все остальные были на более мелких объектах (внутриквартальных сетях), так что и проблем эти аварии принесли меньше.

Спасет только ремонт

Сокращение числа крупных повреждений связано, по словам Александра Гросса, с ежегодным большим ремонтом. Так, летом 2020 года в Барнауле обновили 32 км тепловых сетей на 59 участках. На магистральные трубопроводы, то есть самые крупные, аварии на которых приводят к отключению тепла у большого количества людей, сделали особый упор. Как раз, чтобы сократить масштабность аварийности.

И эта работа продолжается. В 2021 году обновят 29 км тепловых сетей. Несмотря на затянувшуюся зиму, ремонты начали не в мае, как обычно, а уже в апреле. Например, на улице Малахова и Энтузиастов «большие раскопки» стартовали еще до конца отопительного сезона. А на улице Чернышевского весь ремонт уже завершили. Сейчас коммунальщики работают на 30 участках. Всего в 2021 года в программу включили 59 участков. В том числе на улицах Георгия Исакова, Попова, Петра Сухова, Антона Петрова, Юрина и других. Общий объем ремонтной программы – 1,3 млрд рублей.

«Все запланированное в этом году сделаем», – снова заверил Александр Гросс.

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Немалого внимания требуют и внутриквартальные сети – это самые изношенные объекты в городе. Причем это «хозяйство» постоянно пополняется. СГК забирает сети, которые раньше были бесхозными. Как правило, все такие коммуникации в аварийном или предаварийном состоянии. Их тоже включили в ремонтную программу. Как и устаревшие и неиспользуемые линии рециркуляции. Еще 8 км сетей нужно будет построить для новых потребителей – 17 домов и других объектов.

Кроме того, на 22 центральных тепловых пунктах будет модернизировано насосное оборудования, также отремонтируют 25 бойлерных.

«В этой части накопилось много проблем. У нас много жалоб на бойлерные, в том числе и в плане их безопасности», – добавил Гросс.

В планах реконструировать две котельные, потребителей еще двух старых котельных переключить на ТЭЦ-3 (для этого будет построено почти 4 км сетей). Компания готова возвести три новых газовых котельных. Это помогло бы увести население и объекты с неэкологичных угольных «старичков». На это есть и деньги, и мощности. Вот только власти пока никак не найдут участки, где их можно было бы построить.

Завершил описание ремонтной программы Александр Гросс приятными новостями – сокращением срока отключения горячей воды во время опрессовки.

Так, гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-3 в этом году прошли в другом формате.

«Если раньше мы отключал полностью контур станций и проводили испытание по всем магистралям, то в этом году разбили их на четыре этапа по отдельным линиям. Это сделано, чтобы уменьшить количество дней, когда люди остаются без горячей воды. В целом сроки сократили почти на семь дней: с трех до двух недель. Это очень неплохо», – отметил глава компании.

В планах дальнейшее сокращение. В том числе и по контуру ТЭЦ-2.

Нерешенные проблемы

Собственно, все эти данные Александр Гросс презентовал на ежегодном отчете о прохождении ОЗП 2020/2021. С ним может ознакомиться любой желающий, информация размещена на сайте СГК.

Итоги работы не просто обнародовали, но еще и обсудили с участием депутатов и общественников.

Те поблагодарили компанию за серьезную и ответственную работу.

«СГК многое делает для поддержания работоспособности и обслуживания инфраструктуры для города. И жители отмечают, что стало теплее, жалоб почти нет», – сказал депутат барнаульской гордумы Сергей Струченко.

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И призвали решать некоторые другие важные проблемы. Например, гарантийный ремонт дорог, где компания проводила обновление сетей. Новые асфальт там укладывает не СГК, а подрядчики. И некоторые из объектов вызывают нарекания. В их числе участок на улице Попова рядом с Павловским трактом или на Малахова у ТЦ «Весна». Александр Гросс подчеркнул, что там еще действует гарантия, а значит, подрядчик должен будет восстанавливать асфальт.

Попросили участники обсуждения обратить внимание и на тепловые камеры, которые часто находятся в неприглядном виде.

Гросс отметил: конечно, в СГК знают об этой проблеме. И пытаются ее постепенно решать. Но, во-первых, таких камер по городу более 4,5 тысяч штук. А во-вторых, сейчас основные силы и средства направлены на глобальные проблемы – крупные тепловые сети и котельные. Но когда в этой части будет наведен порядок, руки обязательно дойдут и до камер.

А глава исполкома ОНФ Сергей Войтюк обратился с предложением. Но не к СГК, а как раз таки городских и краевых депутатов. Он призвал их более четко зафиксировать в документах гарантийный срок благоустройства.

«СГК в этой части молодцы, они берут на себя гарантии. Это сверхобязательства. И это нужно прописать в нормативных актах», – пояснил Войтюк.

Чиновников же он попросил наладить работу в части компенсационного озеленения. СГК, по словам общественника, готова и могла бы проводить полноценное восстановление деревьев и кустов, которые пришлось убрать во время ремонта сетей. Но именно власти должны определять условия такой работы и брать потом на себя обсаживание новой «зелени».

84% жителей Барнаула (585 тысяч человек) получают тепло от СГК. Компания обслуживает 1608 км тепловых сетей, 479 центральных тепловых пунктов, 20 насосных станций.