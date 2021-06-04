Подрядчик начал демонтировать асфальт и убирать старые деревья на Мизюлинской роще в Барнауле

Мизюлинская роща Фото: barnaul.org

Подрядчик «СК Город» приступил к демонтажу старого асфальта, вырубку поросли и части старых деревьев в Мизюлинской роще Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как подчеркнули в администрации, на этой территории сносить будут только те деревья, которые были согласованы с жильцами близлежащих домов.

После выполнения этих работ подрядчик подготовит котлованы под пешеходные и велосипедные дорожки. Для их строительства будут использовать не только асфальт, но и плитку. Маршруты этих дорожек проложены так, чтобы как можно больше сохранить деревьев и кустарников. По проекту также предусмотрена высадка саженцев рябины, сосны, березы, лиственницы, яблони, ели и черемухи.

Мизюлинская роща Фото: barnaul.org

Для детей в Мизюлинской роще построят игровые площадки. Также здесь установят урны и скамейки, проведут освещение и поставят камеры.

Напомним, Мизюлинскую рощу (находится в района улиц Антона Петрова, Попова, Солнечная поляна, Энтузиастов) благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Первоначальный проект не понравился барнаульским общественникам, так как по нему в роще должны были вырубить много деревьев. Люди даже начали собирать подписи. Но в итоге активисты и администрация пришли к компромиссу. Окончательный проект благоустройства с инициативной группой согласовали на днях.