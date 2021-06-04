Стало известно, сколько детских лагерей Алтайского края возобновили работу в 2021 году

Отдых Фото: pixabay.com

Пока только четверть загородных детских лагерей Алтайского края возобновили работу, остальные откроются позже. Об этом во время пресс-конференции 4 июня рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. Особенностью этого года стали короткие смены и программа по возврату денег за детский отдых (кэшбэк).

Государство компенсирует половину стоимости путевки в детский лагерь в 2021 году Новости 21.04.2021 17:01

По данным на 1 июня 2021 года, в реестре находятся 52 загородных лагеря (столько организаций готовы принимать детей). Пять из них – исключительно санаторные (на базе санаторно-курортных организаций). Из общего числа работают пока только 25%. А вот остальные запустятся позже: завершить приемку лагерей должны до 15 июня.

В этом году из-за эпидобстановки продолжительность смен составит 14 дней (только небольшая часть лагерей пошли на 21-дневный период отдыха). А потому и сезонов в этом году будет больше (4-5).

За летний отдых школьников в лагерях в этом году родители могут неплохо сэкономить. По решению губернатора региона компенсация для детей Алтайского края до 15 лет сохраняется. И вместе с тем будет действовать так называемый «детский кэшбэк», по которому родителям вернется половина от уплаченной за путевку суммы.

Работает это так. Предположим, что путевка в загородный лагерь стоит 18 тысяч. Около 6 тысяч – компенсация из краевого бюджета (на детей до 15 лет). Итого родительская доля составляет 12 тысяч. Из них половина или 6 тысяч рублей вернется в семейный бюджет по кэшбэку.

По словам министра, в крае уже было 700 транзакций по кэшбэку. При этом Костенко сказал, что родители, которые купили путевки до старта программы, тоже получат деньги (а до 25 мая в регионе выкупили примерно 35% путевок на летние сезоны). Для них с 15 июня на портале Госуслуг заработает специальный сервис, где можно будет оставить заявление.

Также в министерстве рассчитывают, что в течение лета в крае будут работать 842 пришкольных лагеря. При этом их количество, возможно, еще изменится. Сейчас решается вопрос с организацией ПЦР-тестов на коронавирус для учителей в муниципалитетах (он платный, не все его могут позволить).

«Политсибру» ранее писал, что летом 2021 года в Алтайском крае смогут отдохнуть 75 тысяч детей.