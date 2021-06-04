СГК потратит 100 млн рублей на ликвидацию последствий обвала трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

Разрушенная труба на барнаульской ТЭЦ-2 Фото: Виталий Барабаш/«Политсибру»

На подготовку барнаульской ТЭЦ-2 к отопительному сезону потратят дополнительные 100 млн рублей. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на директора алтайского филиала СГК Игоря Лузанова.

По словам Лузанова, изначально СГК планировала израсходовать 465 млн рублей. Однако инцидент с трубой внес в эти планы коррективы и потребовал еще 100 миллионов на ликвидацию его последствий.

«Средства будут направлены на восстановление поврежденного в результате обрушения конвейера топливоподачи, эстакады, демонтаж трубы. В финансирование включены расходы на монтаж крана, расконсервацию необходимого оборудования, проведение его техобслуживания», – сообщил Лузанов.

При этом демонтаж обрушившегося объекта займет не менее 60 дней. Это связано с тем, что работы идут вручную и проводить их можно только в безветренную погоду. В день удается демонтировать не более метра трубы.

Впрочем, никаких проблем в отопительном сезоне возникнуть не должно. Весь тракт топливоподачи к его началу восстановят, а мощности обрушившейся трубы заменят с помощью резерва. Который у ТЭЦ-2 очень велик: даже при самых сильных морозах станция работает только на 67% по выработке тепла и 45% по электричеству.

Напомним, что обрушение трубы на ТЭЦ-2 произошло 11 апреля 2021 года. Тогда нагрузку ТЭЦ-2 частично перебросили на ТЭЦ-3. При этом по факту произошедшего алтайские следователи завели уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Виновных в этом пока не нашли.



Как сообщил Лузанов во время заседания правительства Алтайского края, причиной обвала трубы стал целый комплекс проблем, в основном, связанных с ее возрастом: устаревшая технология изготовления, и некачественные материалы, использованные при создании. Не обошлось, впрочем, и без горе-экспертов, которые в свое время обследовали трубу и все же признали ее ограниченно-работоспособной.