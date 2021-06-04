Алтайский сенатор призвал Роспотребнадзор жестче контролировать использование пальмового масла

Сергей Белоусов Фото: пресс-служба сенатора

Роспотребнадзор должен строже проверять поставки пальмового масла в Россию. И больше контролировать его использование при производстве продуктов питания. Такое заявление сделал сенатор от Алтайского края, зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Белоусов на заседании 2 июня.

«Практически все индонезийское и малазийское пальмовое масло, завозимое на территорию страны, канцерогенное», – заявил сенатор.

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А потому он настаивает на более четком контроле. Особенно с учетом рост объемов импорта. Ввоз пальмового масла и его фракций только за первые два месяца 2021-го вырос на 26,9% (в годовом сопоставлении до 182 тысяч тонн).

И это несмотря на то, что Россия отменила льготную ставку налога на добавленную стоимость.

Более того, почти весь такой товар приходит из стран Юго-Восточной Азии. А там никак не контролируется содержание в масле глицидиловых эфиров. Этот компонент приводит к развитию многих опасных заболеваний.

«Предотвратить образование глицидила в пальмовом масле можно только применяя высокотехнологичную обработку этого сырья. К сожалению, в нашей стране такого оборудования пока нет, как нет и решений по нормированию содержания глицидиловых эфиров», – констатирует Белоусов.

Напомним, пальмовое масло сегодня очень часто добавляют в продукты питания. Особенно выпечку, молочные продукты, сладости.