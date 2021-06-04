Бывший министр природы Алтайского края получил общественный пост в «Салаире»

Владимир Попрядухин Фото: Людмила Пожидаева

Экс-министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин стал председателем общественного совета национального парка «Салаир». Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта.

Владимир Попрядухин владел министерским портфелем с 2017 по 2020 год. До этого в 2014-2016 годах он был начальником главного управления природных ресурсов и экологии, которое позже и было преобразовано в министерство.

Попрядухин ушел в отставку 21 сентября 2020 года по собственному желанию, однако этот шаг связывали со скандалами в лесной отрасли края, например, конфликтом его ведомства с холдингом «Алтайлес».

Любопытно также, что в общественный совет нацпарка Попрядухин, согласно протоколу о заседании структуры, вошел как «активист-общественник».

Национальный парк Салаир был создан в сентябре 2020 года и находится в восточной части Алтайского края, на границе с Кузбассом. Он является первой охраняемой территорией такого типа в регионе.

Напомним также, что сейчас кресло министра природных ресурсов в Алтайском крае остается вакантным. Кандидатуру главы Алейска Ивана Маскаева, который претендовал на эту должность, не согласовали в Москве.