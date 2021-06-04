Что дает внедрение системы управления складом WMS

Склад Фото: предоставлено itscan.ru

В торговых предприятиях складские помещения – это базовые логистические элементы, представляющие собой сложную систему хранения и учета товаров. Для ее слаженного функционирования нужно организовать работу персонала и техники, оптимизировать операции и зафиксировать их исполнение. Для решения этих задач внедряют автоматизированную систему WMS.

Особенности внедрения WMS

Базовая автоматизированная система состоит из IT-аппаратных комплексов, оснащенных специальным программным обеспечением, хранящим и обрабатывающим информацию. Для выполнения операций персоналом устанавливается оборудование:

компьютер;

терминалы, собирающие данные;

принтеры, печатающие этикетки;

сканеры штрихкодов;

RFID-чипы, контролирующие локализацию товаров.

Для реализации проекта следует провести подготовительные мероприятия. Делают тщательное планирование работы складских помещений. Подробно описывают алгоритм размещения и хранения товара, его приемки и отгрузки. Также важно найти надежного подрядчика, который поставит и внедрит систему, соответствующую требованиям конкретного складского помещения.

Результаты внедрения автоматизированной WMS

С использованием программного обеспечения WMS увеличивается продуктивность и скорость работы складских помещений. Можно моделировать стратегии хранения товара, учитывая его особенности. После внедрения автоматизируются основные процессы и исключаются ошибки, возникающие во время приема и отгрузки товара. Также устраняется затратный бумажный документооборот, благодаря чему облегчается учет товара и формирование отчетности.

Выбор подрядчика

Результативность использования программного обеспечения во многом зависит от поставщика. Не все подрядчики корректно определяют соответствие их продуктов требованиям складских помещений и предлагают необходимый уровень сервиса. Из-за неправильно описанного регламента невозможно определиться со стратегий и корректно настроить обмен данными.

Надежный подрядчик:

подбирает программный продукт в соответствии со спецификой хранения товара;

занимается внедрением систем «под ключ»;

проводит обязательное тестирование и отслеживание адаптации WMS.

Только так можно добиться полной автоматизации работы конкретного складского помещения. Важен не только срок реализации проектов, но и профессионализм и опыт поставщика. Получить консультацию компетентных специалистов можно на сайте https://itscan.ru/.

Реализация проектов автоматизации требует вложения средств. Ненадежные подрядчики, поверхностно знакомые с методологией ведения проекта и адаптации системы, не смогут корректно настроить коммуникационные связи и установить работоспособный продукт. В результате будут потеряны не только деньги, но и время. Реализацию таких сложных проектов, как программное обеспечение WMS, следует доверить подрядчику с опытом, подтверждающим его квалификацию.

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