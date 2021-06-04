«Вопиющий случай». В минобре рассказали, какие меры предприняли после истязания школьницы в Барнауле

Кресло Фото: pixels.com

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко во время пресс-конференции 4 июня прокомментировал историю с насилием барнаульской школьницы. И рассказал, какие оперативные меры были предприняты со стороны ведомства, чтобы разобраться в случившемся и предотвратить подобное в дальнейшем.

«Мы, безусловно, считаем, что это вопиющий случай и огромная трагедия для семьи. И пострадавшей девушки и той, которая сегодня находится в заключении. Это то, что повернуло жизнь в другое направление. Как это могло случиться? Мы все об этом думаем и размышляем. И здесь важно отношение общества», – говорит Костенко.

Он напомнил, что сейчас этим вопросом занимаются правоохранители. А потому не стал рассказывать каких-то нюансов.

По словам Максима Костенко, министерство и барнаульский комитет по образованию проверили, как школа отреагировала на ситуацию и как там была организована работа с учащимися.

«И увидели, что ребят, обидчицы в первую очередь, в общем-то не находились в зоне особого внимания ни с точки зрения учебы, потому что все было стабильно и даже более чем. Ни с точки зрения поведения или участия в общественной жизни, насколько это было возможно», – говорит Костенко.

И добавляет: министерство образования региона обратилось в прокуратуру с просьбой разрешить надзорную проверку по исполнению федерального закона «Об образовании».

«Этим полномочием мы обладаем в отношении и школы, и комитета по образованию Барнаула. Надеемся, что нас прокуратура поддержит», – отметил министр.

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Также минобр поручил краевому центру психолого-педагогической и медико-социальной помощи разработать специальную программу. Она направлена на работу с родителями, чтобы они не боялись водить детей в школу, умели выявлять сложности или изменения в поведении ребенка. Такая же ситуация по учителям и детям.

«Кроме того, мы обратились к главе города с предложением создать совместную контрольную группу. Чтобы мы могли комплексно проанализировать, какие недоработки и, возможно, нарушения есть во взаимодействии комитета, школ города. Не только 70-й школы (инцидент связан с учениками этого учреждения – прим.ред.), а всей огромной муниципальной сети, в которой находится почти 90 тысяч ребят и почти 10 тысяч учителей», – говорит Максим Костенко.

Такие меры предприняли сразу после инцидента. Однако вопрос создания комфортного и безопасного пространства для детей не сходил с повестки никогда, заверяет Костенко. По закону школа несет ответственность за то, что происходит внутри. И она должна заниматься не только обучением, но и воспитанием детей. Как отметил министр, с 1 сентября 2021 года каждая школа должна иметь план своих воспитательных мероприятий.

«Это отдельная профессиональная деятельность. Кто ей должен заниматься? Тот же учитель-предметник, который выполняет функции классного руководителя? В одиночку он не справится. Это должны быть педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги-вожатые. Это, конечно, серьезная тема», – подчеркивает Костенко.

Также министр рассказал, что сейчас в школах повсеместно создают паспорта психологической безопасности. Это значит, что в учреждениях и рядом с ними находят места, где ребята могут совершать какие-то противоправные действия. Как пояснил Костенко, это нужно чтобы поставить камеры и сказать об этом детям. А конфликты, возникающие в школах, решают с помощью программ медиации. И работы по этим направлениям будут продолжены.

Напомним, инцидент произошел 23 мая. Три девочки-подростка избили 11-летнюю подругу, сняли это все на телефон и отправили ее матери. На самую старшую истязательницу завели уголовное дело по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Также следователи завели и уголовное дело о халатности чиновников (ч.1 ст.293 УК РФ).