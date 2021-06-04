Серебряные серьги с камнями: как выбрать украшения

Серебряные серьги

Каждая женщина относится к украшениям с особой страстью. Кто-то любит золото, а другие предпочитают серебро. Для изготовления ювелирных украшений, кроме драгоценных металлов, используют и различные камни, которые придают особую красоту и шарм изделию. Будь то кольца, кулоны или серьги – они не оставят равнодушными ни одну красотку.

Стоит отметить, что серебряные серьги с гранатом отличаются элегантностью и утонченностью. Гранат – минерал насыщенного красного цвета. Свое название он получил благодаря внешнему виду, который напоминает одноименный фрукт.

Иметь в коллекции такие изделия хотят многие, поскольку красный цвет привлекает внимание, выглядит изысканно. Серьги с гранатом подойдут смелым и творческим людям. Минерал положительно влияет на настроение, создает особую энергетику любви и притягательности. Он хорошо подчеркнет все достоинства, внесет изюминку в любой наряд.

Гранат отлично сочетается с серебром, хорошо подчеркивается блестящим металлом. Виды сережек из серебра с гарантом:

Классические с английским или французским замком. Они преимущественно овальной формы, но встречаются и шары, треугольники, квадраты или прямоугольники.

Пусеты – хороший вариант на каждый день. Размер камня в таких изделиях небольшой, но они смотрятся очень аккуратно, разбавят любой образ.

Висячие серьги. Они хоть и массивные, но отлично подойдут для любого торжественного мероприятия.

Красивые серебряные серьги с бирюзой пользуются не меньшей популярностью, чем другие. Это неудивительно, ведь камень имеет необычный зеленовато-голубой оттенок, а в сочетании с серебром превращается в невероятно красивое украшение. Для изготовления драгоценностей используют несколько видов бирюзы. Ее обрабатывают специальными составами, которые укрепляют минерал, придают цвету насыщенность и яркость. Хоть камень считается полудрагоценным, это не меняет того факта, что он остается популярным в ювелирном деле.

Серьги с бирюзой бывают разной формы и размера. Например, небольшие аккуратные изделия подойдут для ежедневной носки, а более массивные – для торжества или романтического свидания. Кроме того, такие украшения благоприятно влияют на здоровье, ведь бирюза славится своими терапевтическими возможностями. Она способна уменьшить боль в голове, успокоить нервы, нормализовать сон, благоприятно влияет на зрение и кожу.

Серебряные серьги с гарантом и бирюзой могут дополняться различными вставками из золота и драгоценных камней. На сайте deno-silver.ru данная продукция предлагается в широком разнообразии. Вы без проблем сможете подобрать оптимальный для себя вариант.

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