Крупный земельный участок Барнаула вышел из приаэродомной зоны и будет застроен многоэтажками

Строительство Фото: pixabay.com

Участок 86 га в районе улицы Просторной и Павловского тракта в Барнауле «вышел» из приаэродромной зоны. Соответствующее заключение в мае подписала Росавиация, сообщает «Толк». Это значит, что теперь здесь можно возводить жилые дома. И компания «Алгоритм», которой принадлежит участок, уже готова начать строительство.

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Сейчас застройщик готовит новый проект планировки микрорайона. Здесь появится 40 многоэтажных домов, две школы, детские сады, поликлиника, аллея и прочая инфраструктура.

Напомним, в конце 2020 году Росавиация поставила на кадастровый учет приаэродробные зоны. И в нее попал участок компании «Алгоритм», которая уже на тот момент подготовила проект планировки микрорайона и готова была начать стройку.

В феврале 2021 года заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин заявил, что из 800 га огромного земельного участка, который попал в приаэродромную зону Барнаула, власти намерены вывести из-под запрета примерно половину. Для строителей, которые на раз заявляли о дефиците земли в городе, этот участок перспективный. И его «разморозка» даст новый виток развития строительной отрасли.