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COVID-19 унес жизни еще семи человек в Алтайском крае

Новости
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Температура.
Температура.Фото: pexels.com

В Алтайском крае за сутки скончались еще семь человек, и все из-за коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона 4 июня. Общее число летальных случаев достигло 3 364.

За сутки COVID-19 выявили у 55 человек. За время пандемии заболело более 51,8 тысяч жителей края. А выздоровело более 46,7 тысячи (+56 за сутки).

В госпиталях с подтвержденным коронавирусом и вирусной пневмонией лежат 604 пациента. В тяжелом состоянии находятся 144 человека, 51 из них – на ИВЛ.

На утро 4 июня в Алтайском крае прививки поставили 258,8 тысяч человек. Из них 206,7 тысяч уже получили оба компонента вакцины.

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#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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