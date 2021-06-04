COVID-19 унес жизни еще семи человек в Алтайском крае

Температура. Фото: pexels.com

В Алтайском крае за сутки скончались еще семь человек, и все из-за коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона 4 июня. Общее число летальных случаев достигло 3 364.

За сутки COVID-19 выявили у 55 человек. За время пандемии заболело более 51,8 тысяч жителей края. А выздоровело более 46,7 тысячи (+56 за сутки).

В госпиталях с подтвержденным коронавирусом и вирусной пневмонией лежат 604 пациента. В тяжелом состоянии находятся 144 человека, 51 из них – на ИВЛ.

На утро 4 июня в Алтайском крае прививки поставили 258,8 тысяч человек. Из них 206,7 тысяч уже получили оба компонента вакцины.