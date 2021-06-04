Алтай-Кокс организовал спектакль для детей сотрудников

Спектакль «Гадкий утенок» Фото: Алтай-Кокс

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) провел для заринских ребят театрализованное представление, посвященное Дню защиты детей.

По приглашению предприятия в городском Доме культуры «Строитель» выступили артисты краевого театра кукол «Сказка».

Спектакль «Гадкий утенок» посмотрели около 500 детей сотрудников завода. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Также женсовет предприятия организовал для семей заводчан творческий конкурс «Рисунки на асфальте». Фото детских работ принимают до 15 июня. Творческие работы поощрят призами от женсовета завода.