«Барнаулкапстрой» продал склад, чтобы достроить жилой комплекс «Парковый»

Строительство Фото: pixabay.com

Компания «Барнаулкапстрой» продает складскую базу и направит вырученные деньги на достройку ЖК «Парковый» (улица Парковая ,71). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула по итогам заседания межведомственной рабочей группы.

Сейчас работы идут по графику. Строители завершают возведение третьей блок-секции и скоро будут готовить ее сдаче. Сейчас там ведутся гидроизоляционные, отделочные, кровельные работы, устройство крылец, утепление подвала.

«На первой блок-секции ведутся кровельные работы, на второй идет кладка парапетов, после приступят к кровельным работам. Планируется заключить договор на осуществление кладки на четвертой и пятой блок-секциях», – рассказал руководитель «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов.

Чтобы ускорить передачу квартир, застройщик предложил дольщикам отказаться от строительства подземной парковки. Но в замен БКС отдаст им соседний земельный участок, где можно будет хранить автомобили.

Также сейчас администрацией города прорабатывается вопрос выкупа у строительной компании котельной, чтобы в дальнейшем передать в эксплуатацию единой энергоснабжающей организации. По мнению властей, это должно улучшить финансовое положение «Барнаулкапстроя».

Напомним, о финансовых трудностях БКС стало известно еще в 2020 году. В январе 2021-го застройщик приостановил возведение жилого комплекса на улице Парковой и двух домов на улице Советской Армии. В конце февраля дольщики ЖК «Парковый» попросили губернатора Виктора Томенко взять ситуацию с БКС под личный контроль. И уже в марте мэр Барнаула Вячеслав Франк заверил дольщиков ЖК «Парковый», что объект будет достроен, власти прорабатывали несколько вариантов достройки дома по ул. Парковая, 71. Этот дом возводится за счет проектного финансирования, деньги дольщиков находятся в банке на эскроу-счетах.