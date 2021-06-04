И себе и мэру. Барнаульские депутаты хотят поднять оклад руководству гордумы

Деньги Фото: pixabay.com

На заседании барнаульской городской Думы 11 июня депутаты обсудят вопрос о повышении оклада руководства БГД и мэра города. Проект соответствующего постановления размещен на сайте администрации города.

Если депутатское большинство поддержит решение, то предельное денежное вознаграждение руководства и мэра вырастет в среднем на четыре тысячи рублей в месяц:

Глава города – c 52 189 до 57 408 рублей.

Председатель БГД – c 52 189 до 57 408 рублей.

Заместитель председателя БГД – с 46 713 до 51 385 рублей.

Председатели комитетов – с 40 190 до 44 209 рублей.

Заместители глав комитетов – с 36 691 до 40 361 рубля.

Нужно отметить, что не все депутаты, занимающие внутренние посты в БГД, получают за это деньги. А только те, кто работает на постоянной основе, то есть трудоустроен именно в думе.

Например, спикер Галина Буевич как депутат и спикер не имеет никой оплаты труда. Ее основное место работы – Алтайский государственный институт культуры, ректором которого она является. И для справки: за 2020 год ее доход составил 4,21 млн рублей и оказался самым высоким среди всех глав алтайских вузов.

А вот ее заместитель на должности спикера БГД Сергей Струченко как раз таки находится «на ставке» и получает за свою работу в думе материальное вознаграждение.

Что касается председателей комитетов, то из них в БГД как на работу ходит только руководитель комитета по соцполитике Марина Понкрашева.

А среди замов – только зампред комитета по законности и местному самоуправлению Дмитрий Ворсин и заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Юрия Ряполов.

Все остальное руководство барнаульской думы занято в иных сферах деятельности, от бизнеса до образования. Не получают заработной платы и все остальные депутаты.

Последний раз повышение денежного вознаграждения в барнаульской думе происходило в сентябре 2020 года, впрочем, тогда всего на 3%. В целом же этот процесс является постоянным, и связан с индексацией заработной платы.



Напомни, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко 29 апреля в ходе отчета о проделанной за 2020 год работе перед депутатами краевого парламента заявил, что в регионе с 2021 года зарплата муниципальных служащих будет увеличена на 15%. Причем задним числом, с 1 января.

Что же касается доходов главы города Вячеслава Франка, то за 2020 год он задекларировал 3,1 млн рублей. В эту сумму входят различные надбавки и иные законные источники дохода.