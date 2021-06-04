Два трамвая врезались друг в друга на перекрестке в Барнауле

Трамваи столкнулись в Барнауле Фото: vk.com/barneos22

Утром, 4 июня, на пересечении улиц Антона Петрова и Попова столкнулись трамваи маршрутов №2 и №7. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

Инцидент произошел примерно в 8:25. В это время в трамвае находились пассажиры, среди них также были дети. По данным администрации города, в результате ДТП никто из них не пострадал.

На место аварии выехали инспекторы ГИБДД и сотрудники «Горэлектротранса» во главе с замдиректора по безопасности движения. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно.

Примерно через полчаса после столкновения движение трамваев по маршрутам восстановили.

Напомним, в апреле в Барнауле произошла череда аварий с трамваями. Вагоны трижды сходили с рельсов на площади Октября. И позже сотрудники «Горэлектротранса» обследовали этот участок путей, выявили износ и заменили дефектный рельс. А после этого очевидцы сообщили, что трамвай запутался в проводах на малаховском кольце.