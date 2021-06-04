Алтайские власти помогут резиденту «Бирюзовой Катуни» в строительстве нового горнолыжного комплекса

Горнолыжный комплекс «Бирюзовая Катунь» Фото: oaokatun.ru

Правительство Алтайского края поможет новому резиденту «Бирюзовой Катуни» – компании бизнесмена Аркадия Ротенберга – решить вопросы с подключением к инфраструктуре и предоставит господдержку для строительства нового туркомплекса. Это будет горнолыжный курорт за 25 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор края Виктор Томенко и исполнительный директор компании «Новые вершины» Кирилл Светличный на Петербургском международном экономическом форуме 3 июня.

«Компании будет оказано содействие по вопросам техприсоединения к объектам инженерной инфраструктуры, по оказанию мер господдержки и консультативной помощи», – пояснили в пресс-службе алтайского кабмина

Компания «Новые вершины» стала резидентом «Бирюзовой Катуни» в декабре 2020 года. Новый туркомплекс должен быть построен до 2026 года. По проекту, на объекте должны появиться горнолыжные трассы общей длинной 20 км, четыре канатные дороги, столько же отелей разной степени комфортности на тысячу человек, искусственный снег и освещение. На все это заявлено 25 млрд инвестиций.

По плану, до 2025 года будет закончен первый этап работ, который включает строительство отелей, подъемников и канатной дороги. Объект призван сделать отдых на комплексе круглогодичным, а также привлекать равное количество отдыхающих зимой и летом.

Напомним, что проект горнолыжного комплекса «Бирюзовая Катунь» 3 марта 2021 года презентовали премьер-министру России Михаилу Мишустину в ходе его визита в Республике Алтай. Кроме того, теперь уже точно известно, что компания «Новые вершины», зарегистрированная в Алтайском крае всего год назад, связана с российским миллиардером Аркадием Ротенбергом, который говорил о планах построить на Алтае курорт «посерьезнее, чем под Геленджиком».