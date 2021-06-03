В Солонешенском районе вновь назревает конфликт жителей с золотодобытчиками

Золотой самородок Фото: pixabay.com

Жители Солонешенского района опасаются, что на их территории снова начнется добыча золота на реке. Раньше она уже была (и неудачная) на Ануе, теперь, судя по всему, будет на Солонешной. Местные намерены этому помешать. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

По словам местного жителя, председателя общества охотников и рыболовов Александра Тюнина, не так давно около реки на участке в 7 км от райцентра Солонешное стала появляться спецтехника и временное жилье для рабочих. Он предполагает, что там планируют начать добычу золота. Причем не кто-нибудь, а люди, связанные с компанией «Ануй», работы которой на одноименной реке запретил суд из-за потенциального ущерба природе. На реке Солонешной, впрочем, добывать драгоценный метал тоже нельзя, уверен Тюнин:

«Там большая плотность сибирской косули, зайца беляка, растут краснокнижные растения, например, кандык. Норка, бобер там живут. Там много животных. Если они начнут там разработку, конечно же, всему этому будет нанесен ущерб», – аргументировал свою позицию Тюнин.

Вероятное возобновление золотодобычи обсуждают и в социальных сетях. В группе «Подслушано «Солонешное» во Вконтакте» уже идет сбор подписей против этих работ.

Как сообщил ИА «Банкфакс» и.о главы Солонешенского района Александр Воронов, добывать золото на реке намерена компания «Артель «Солнечная». Согласно выписке из ЕГРЮЛ у нее тот же директор, что и у компании «Ануй». «Солнечная» создана в 2020 году, и имеет лицензию на добычу золота на реках Ануй, Солонешная и Щепета.

Впрочем, местные власти, как и многие жители, этому повороту не особо рады.

«Мы против, учитывая их опыт работы выше села Топольного. Согласия своего никто не давал, но у нас его и не спрашивали. Там нет наших участков, там только земли гослесфонда, поэтому к нам скорее всего, и обращаться даже не будут», – заявил Воронов.

Напомним, что компании «Ануй» (которая, возможно, скрывается под именем «Солнечной») запретили добычу золота на реке Ануй в 2019 году. А изначально внимание к ситуации привлекли местные жители и краевые общественники еще годом ранее. Они сочли золотодобычу опасной для краснокнижных животных и растений. В итоге суд признал деятельность компании противоправной и обязал ее восстановить нанесенный при работах ущерб.

Однако председатель Топольского сельсовета Михаил Хрущев отметил, что посаженные в рамках восстановления территории «Ануем» деревья в основном не прижились, а рекультивация затронула лишь малую часть от земель, где была добыча золота.



Наконец, эксперт ОНФ, эколог Алексей Грибков говорит, что рекультивацию и вовсе якобы проводили местные школьники.

Что же касается нового юрлица и возобновления добычи золота, то, по словам Грибкова, лицензия компании «Ануй» включала в себя огромную территорию, а сейчас ее просто «перевели» на другую фирму. Впрочем, новому юрлицу, «Солнечной», еще предстоит получить нужные документы. Если это удастся, то будет и еще один суд. Причем ответчиком станут еще и Роснедра.