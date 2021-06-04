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Рано принимать. Проект дома за политехом в Барнауле в третий раз не нашел одобрения градосовета

Новости
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Эскиз дома в пер. Трудовом, 28а
Эскиз дома в пер. Трудовом, 28аФото: Барнаулгражданпроект

Компания «Строймонолит» представила на градостроительном совете 3 июня обновленный проект дома на переулке Трудовой, 28а. Застройщик придумал, как решить вопросы с недовольными жильцами соседнего дома и нехваткой парковочных мест. Однако члены градосовета все равно отправили его на доработку.

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Квартир стало меньше

Изначально на этом участке планировали возвести восьмиэтажный дом на 88 небольших квартир и парковку на 33 машиноместа.

Члены градосовета посчитали, что парковочных мест недостаточно для такого объекта и предложили проектировщикам построить подземный паркинг. Но застройщик посчитал, что это будет нецелесообразно, да и большую «подземку» создать невозможно (площадка слишком маленькая).

В итоге застройщик решил сократить количество квартир. В новом варианте их уже 70 для 110 человек. Этажность от этого не поменялось, зато в доме укрупнили ряд квартир (теперь на этаже вместо девяти их будет семь). Тем самым потребность в местах для автомобилей стала меньше, а потребность в «подземке» и вовсе исчезла.

Площадка для соседей

Еще одна проблема связана с жильцами соседнего дома на улице Песчаная, 19. Весной 2021 года они обратились в администрацию Барнаула с просьбой провести проверку по участку, где собираются строить дом. По их мнению, земли здесь для еще одной многоэтажки недостаточно. Люди высказали опасения, что из-за этой стройки они останутся без парковок и благоустроенного двора с детской площадкой, которую им обещал застройщик.

Специалисты «Барнаулгражданпроекта» проверили проектную документацию по соседнему дому. И оказалось, что детские и спортивные площадки предполагались здесь «под жилой частью дома» (вероятно, речь идет про холл первого этажа), а обустройство игровой зоны на открытом воздухе вообще не предусматривалось.

«Застройщик дома на Трудовой, 28а для снятия напряженности и волнения жителей готов обустроить придомовую территорию жилого дома Песчаная, 19 в рамках его границ, предусмотреть дополнительную детскую площадку после решения собрания жильцов дома. Также у будущего дома не будет забора, так что жители соседнего будут иметь доступ и к этой площадке», – пояснил представитель компании.

Проблемы остались

Однако вопрос по обеспеченностью детсадами и школами по этому дому до сих остался открытым. Члены градосовета упрекнули проектировщиков в том, что они не попытались проанализировать прилегающие территории (а именно: как там обстоят дела с социальными учреждениями и наличием в них мест).

По мнению заместителя председателя комитета по строительству Владимира Бутакова, авторы не выдержали нормативное расстояние от стоянок до площадок дома. А кроме того, совсем рядом может быть построен еще один дом. И если это так, то нехватка парковок, детских площадок может стать еще более острой.

«Над проектом надо работать. Это уже очень горячая тема. От горожан поступает много писем и недовольства. Поэтому проектное решение должно быть безукоризненным. Чтобы у нас не возникло никаких сомнений, и мы могли ответить на все вопросы», – говорит Бутакова.

Поэтому члены градосовета настаивают: застройщику необходимо разработать полноценный проект планировки квартала (представленного эскизного варианта недостаточно).

За авторов проекта вступился член градосовета Евгений Башкиров. Он считает, что не нужно связывать работу по дому с работой по проекту планировки.

«Вопросы, которые задавались на совете, были учтены. А что касается размещения автостоянок и детских площадок, то по опыту могу сказать: экспертиза допускает такое расстояние при определенном условии. К примеру, отделения детских площадок от стоянок вертикальными зелеными наслаждением», – отмечает Башкиров.

Но в любом случае, проект дома еще следует доработать, считают члены градосовета.

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