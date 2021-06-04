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Пляж, отели и бани. Что будет с барнаульским гребным каналом после его использования для Кубка мира

Новости
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Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле, 20.05.2021
Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле, 20.05.2021Фото: Олег Укладов

На барнаульском гребном канале могут появиться пляж, бассейны, террасы, общепиты, отели, бани и даже рыбацкие домики. Во всяком случае на это очень рассчитывают власти Алтайского края. Сейчас они разрабатывают рекреационную зону и ищут предпринимателей, которые желают зайти на объект. Об этом журналистам рассказал председатель региональной федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

По словам Шамкова, для создания рекреационной зоны на гребном канале потребуется 50-70 млн рублей частных инвестиций. Потенциальные инвесторы уже есть. До конца года должны появиться более конкретные новости о тех, кто же будет «делать бизнес» на гребном канале. Юрий Шамков рассчитывает, что уже в мае следующего года там заработают новые объекты.

«Там надо спортивные площадки делать – под хоккей, теннис, борьбу, футбол, баскетбол. Нужно, чтобы их было легко трансформировать под деловые мероприятия. Там можно сделать досуговую историю, рыбацкую деревню. Идею в принципе поддерживает губернатор Виктор Томенко, она прорабатывается. Площадка будет жить 100%», – отметил Шамков.

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Кроме того, краевые власти планируют озеленить объект, в том числе высадить новые деревья. Нужно увеличивать и количество парковочных мест – в идеале до тысячи штук, чтобы люди спокойно могли доезжать до гребного канала на своих машинах.

Но канал сохранит и основное предназначение: здесь будут заниматься греблей юные спортсмены, проходить соревнования. Например, у края есть возможность подать в следующем году заявку на молодежный чемпионат мира (до 23 лет) по гребле на байдарках и каноэ. Правда, сами соревнования состоятся только в 2026 году.

Другой вариант – Кубок мира 2024 года на лодках «дракон». А третий, самый экзотический, – соревнования на водных мотоциклах.

Все это, говорит Шамков, надо обсуждать на высшем уровне.

Напомним, что о важности развития гребного канала говорил и министр спорта России Олег Матыцин на открытии турнира 21 мая 2021 года. По его словам, страна мечтает, чтобы в Барнауле когда-нибудь прошел чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. А еще здесь может появиться федеральный или региональный центр по гребле.

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошел в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. В нем участвовало 180 атлетов из 57 стран.
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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (1)

1000

Андрей

Ясно - инвесторы просят. Будет еще один элитный комплекс с соотвествующими ценами.

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