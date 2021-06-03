Стали известны доходы главного алтайского налоговика

Юрий Куриленко Фото: Антон Дегтярев

Доход главы Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Юрия Куриленко в 2020 году составил 3 млн рублей. Сведения опубликованы на сайте ведомства.

В 2019 его доход был на 400 тысяч меньше: 2,6 млн рублей.

В собственности у четы Куриленко квартира в 119,7 квадратов, жилой дом площадью 267,8 квадратных метров и земельный участок чуть больше 12 «соток». Также налоговик владеет автомобилем Hyundai Solaris.

А заместитель главы ведомства Наталья Бондаренко в 2020 году получила чуть более 2,4 млн рублей.

Доходы же другого зама Руслан Камерилова благодаря «жилищной субсидии» составили 5,7 млн рублей. Он стал самым «богатым» из заместителей Куриленко.

Впрочем, еще один зам, Лариса Цыганкова, тоже смогла обогнать по доходам своего начальника, пусть и совсем чуть-чуть: ее заработок составил 3,2 млн рублей.

Напомним также, что уже известны доходы за 2020 год и глав других алтайских филиалов федеральных служб, например, главного следователя Андрея Хвостова, спасателя Игоря Лисина и уже экс-главы прокуратуры Александра Руднева.