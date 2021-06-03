Извинился и вернул деньги. В федерации гребли рассказали об отказе Губерниева ехать на этап Кубка мира в Барнаул

Дмитрий Губерниев Фото: film.ru

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев извинился перед организаторами второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ за то, что не смог приехать на турнир. А также вернул деньги за оплаченный организаторами перелет. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал председатель Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков.

«Надо отдать Дмитрию Губерниеву должное – он в этот же день часов в десять вечера мне позвонил. Говорит: «Юр, извини, я ничего не могу, деньги верну». И буквально через день вернул. В этом плане к нему никаких вопросов нет. Они заложниками стали этой ситуации», – рассказал Юрий Шамков.

Президент алтайской федерации отметил, что в регион успели приехать два других комментатора «Матч ТВ» Илья Трифонов и уроженец края Михаил Меламед, но вести Кубок мира они не смогли. Кстати, последний даже опубликовал пост во «ВКонтакте», где пожалел о произошедшем конфликте между «Матч ТВ» и властями Алтайского края.

Юрий Шамков рассказал, что он узнал об отказе Губерниева вечером, а утром следующего дня уже должны были начаться гонки. В итоге Шамков поехал в гостиницу и нашел там каноиста Андрей Крайтора, выступающего за Алтайский край. Президент федерации предложил ему комментировать соревнования, потому что у спортсмена «подвешен язык». Вот так за микрофон сел новичок.

«Он ни разу не комментировал. В первый день Андрей говорит: «Сел и вроде мне все понятно, а дыхание спирает, не могу ни слова сказать два часа. Потом вышел, для храбрости махнул и пошло полегче». В последний день он уже диалог с трибунами вел», – отметил Шамков.

Работу Андрея Крайтора комментатором он назвал одним из главных ноу-хау турнира.

Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошел в Барнауле с 20 по 23 мая. О том, что комментатор Губерниев, который был частью развлекательной программы мероприятия, не приедет, стало известно вечером 20 мая.

Причиной тому стал скандал, устроенный «Матч ТВ» из-за прав на трансляцию турнира. Генеральный продюсер канала Тина Канделаки 18 мая написала, что алтайские чиновники неправильно составили документацию для конкурса на освещение состязаний. Победителем стала тюменская компания «Регион Телеком», однако она, по мнению Канделаки, не могла обеспечить трансляцию на том же уровне, что и федералы.

Краевые власти с мнением Канделиаки не согласились и ответили, что аукцион был проведен правильно. «Матч ТВ» пытался жаловаться в ФАС, однако обращение канала отклонили.

В скандал вмешался и директор «Регион Телеком» Александр Кондалов. Он написал Канделаки открытое письмо, в котором обвинил московских коллег в заносчивости и пообещал, что тюменская компания сможет обеспечить качественную трансляцию.

Министр спорта России Олег Матыцин, который приезжал на соревнования 21 мая, не стал публично оценивать скандал и отметил лишь, в ситуации «надо разбираться».