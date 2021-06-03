Алтайская налоговая сократит более 350 сотрудников

Здание межрайонной ИФНС №15 в Барнауле Фото: nalogi.gov.ru

Налоговая служба в Алтайском крае намерена сократить 357 сотрудников в подразделениях пяти городов и районов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в алтайском управлении по труду и занятости.

Сокращение коснется отделений в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Славгороде, Павловском районе и других частях края. Впрочем, как заявляют в управлении по труду, налоговики вряд ли останутся без работы, потому что часто сам бывший работодатель помогает сотрудникам с трудоустройством. Причем в той же организации.

«На деле происходят организационно-штатные мероприятия, оптимизация, реструктуризация. Как правило, массового высвобождения не происходит», – отметили в ведомстве.

Также там сообщили, что всего в Алтайском крае на конец мая заявлено на высвобождение (то есть ждут сокращения) 1,3 тысячи человек. Большая часть приходится как раз на ФНС.

Напомним, что также в 2021 году сокращения пройдут в трех крупных алтайских предприятиях: рубцовском филиале «Алтайвагонзавода», Барнаульском ВРЗ и Бийском олеумном заводе. Всего планируется «освободить» от работы 260 человек.