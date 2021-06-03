«Будет комфортно». Градосовет одобрил проект дома с пентхаусами на месте старой бани в Барнауле

Проект дома на улице Северо-Западная, 48а Фото: Политсибру

18-этажный дом с пентхаусами и подземным паркингом построят на улице Северо-Западной, рядом с проспектом Ленина. Застройщик (компания «Иншаат») выкупил заброшенные постройки рядом с будущим зданием и тем самым расширил территорию для полноценного благоустройства. 3 июня доработанный проект на градостроительном совете Барнаула представил архитектор Владимир Золотов. И получил одобрение.

Новое здание появится на Северо-Западной, 48а, на месте здания общественной бани, которая находится здесь с советских времен. Это будет 18-этажный дом на 153 квартиры, а на верхних этажах запроектированы пентхаусы. Планируется, что здесь будут проживать 373 человека. На участке предусмотрены подземные и наземные парковочные места.

Здание по адресу улица Северо-Западная, 48а Фото: Скрин с карты

В апреле на заседании градосовета проект не поддержали. По мнению экспертов, дом оказался слишком большим для этого участка, выпирал на тротуар и было мало место под благоустройство. И члены градосовета предложили застройщику разобраться с ветхими постройками и гаражами по соседству, чтобы увеличить участок.

В обновленном проекте здание отодвинули от красной линии на девять метров в глубь микрорайона, а часть дома поставили на колонны (здесь будет парадный вход). И расширили пространство у здания.

«Заказчик решил вопрос о покупке участка рядом садиком, где были две развалины. Его можно использовать для благоустройства территории дома. Также были куплены две хозпостройки в северном направлении. Сейчас заказчик работает над вопросом оставшихся трех незаконных построек», – рассказывает Золотов.

И это позволило решить вопрос не только с озеленением и благоустройством, но и парковочными местами. Причем по проекту здесь будет 42 постоянных мест под авто и 34 временных. Предусмотрено строительство «подземки».

Проект дома на улице Северо-Западная, 48а Фото: Политсибру

По словам Золотова, есть два варианта размещения подземной парковки: под домом или подальше, в месте, которое не связано с конструкциями здания. Члены градосвета предложили автору определиться и выбрать один из вариантов. И рекомендовали еще раз проверить расстояние от временных парковок до жилого дома и других площадок.

А вот архитектор Сергей Боженко и вовсе похвалил идею автора, а также намерения застройщика заняться развитием этой территории.

«Очень красивый фасад, входной узел. Мне нравится также, что разработчики и инвестор идут вслед за пожеланиями градосовета, приобретают ветхую недвижимость, чтобы увеличить участок. Думаю, что это место будет довольно комфортным для будущих жителей дома. Хотелось бы поддержать автора и одобрить проект с доработкой в части использования земли и подземного яруса», – считает Боженко.

Так что проект градосовет согласовал. Пусть и с небольшими замечаниями.