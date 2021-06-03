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Сброшенная с балкона многоэтажки в Барнауле бутылка сломала позвоночник ребенку

Новости
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Знак «Осторожно, дети»
Знак «Осторожно, дети»Фото: pixabay.com

2 июня в Барнауле из окна многоэтажки пятилитровая бутылка с водой упала на ребенка. Это привело к компрессионному перелому позвонка. Об этом сообщает «Толк».

По данным источника издания, четверо детей купили в магазине пятилитровую бутылку с водой, часть которой они выпили. Затем они поднялись на один из верхних этажей дома на улице Взлетная, 3 и бросили ее вниз. Бутылка упала на 11-летнего мальчика (одного из участников «игры»). Он получил перелом позвонка и ушиб головы. Сейчас ребенок находится в Центре охраны материнства и детства. Его травмы оценивают как «средней тяжести».

Напомним, что в конце мая – начале июня в Алтайском крае произошло множество инцидентов, в которых пострадали дети: нашумевшая история со школьницами, которые издевались над своей подругой; падения детей из окон в Бийске, Барнауле и Рубцовске; инцидент с батутом в Барнауле в котором пострадали две девочки; также ребенок упал с горы «Чертов палец».

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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