Доставка роллов и суши в Барнауле – таких вы еще не пробовали!

Роллы и суши Фото: pixabay

Устали от ежедневной готовки, а хочется утолить голод чем-то свежим и вкусненьким? Закажите роллы и суши в Барнауле с доставкой. Мы приготовим для вас высококлассные лакомства и доставим в считанные минуты к вашему порогу!

Разнообразие вкусов, шикарная начинка, тающий во рту рис и только свежие натуральные ингредиенты – вот что предлагает доставка роллов в Барнауле «DimmyYammy».

Клиенты, попробовавшие однажды роллы нашего производства, остаются с нами навсегда. Поделимся небольшими секретами особенности приготовления японских блюд:

Мы не скупимся на покупку дорого нори и риса высокого качества. Первосортные составляющие передают незабываемый вкус и аромат роллам, что выгодно выделяет их среди продукции других компаний.

В роллах мы используем только охлажденную рыбу. Никакой заморозки, несмотря на легкость ее нарезания. Для блюд важна не только свежесть морепродукта, но и техника нарезки. Знали ли вы, что наши повара оттачивают мастерство годами, чтобы свежая рыба была нарезана правильно? Мы не ищем легких путей, и все для того, чтобы клиенты почувствовали настоящее блаженство от идеального ролла.

Для скатки ролла наши повара применяют особую технику. Рис в процессе формовки не сжимается, не раздавливается, сохраняя свою структуру. Роллы, приготовленные таким способом, тают во рту, как воздушное облако.

Мы щедро добавляем начинку в роллы, правильно сочетая продукты. Это позволяет придать блюду насыщенного вкуса, в котором один ингредиент подчеркивает особенность другого.

Наши мастера все время совершенствуют свои умения. Младших поваров курируют су-шефы, улучшая их навыки. Красиво скрученной, плотной начинки на самом деле тяжело добиться. На наработку навыков уходит около года. Но результат –довольный и сытый клиент – вот что для нас важнее всего!

Устройте себе неповторимый выходной! Для этого нужно всего лишь выбрать интересный фильм, позвать друзей, уютно устроиться на диване и заказать суши и роллы в Барнауле с доставкой. Мы работаем, чтобы вы могли достойно отдохнуть!

Ознакомиться с полным меню доставки и оформить заказ вы можете на сайте.

Не забывайте заглянуть в наши профили в социальных сетях - там Вы узнаете, что думают о нас те, кто уже успел попробовать и оценить качество наших роллов! Все это щедро подкрепляется фотографиями – мы за честную картину и не занимаемся накруткой рейтинга!

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