Барнаульские перевозчики поднимут тарифы на проезд еще на восьми маршрутах

Автобус Фото: Pexels

Компании-перевозчики оповестили комитет по дорожному хозяйству барнаульской администрации о повышении цен на проезд на восьми маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Все маршруты принадлежат разным компаниям. Цена за проезд там также будет варьироваться. И с 25 рублей она вырастет:

№6 – до 26 рублей с 15 июня,

№29 – до 26 рублей с 12 июня,

№41 – до 26 рублей с 15 июня,

№50 – до 26 рублей с 21 июня,

№73 – до 30 рублей с 9 июня,

№78 – до 26 рублей с 15 июня,

№120 – до 28 рублей с 8 июня,

№121– до 28 рублей с 8 июня.

Ранее другие перевозчики сообщали о намерении с 7 июня поднять тариф на маршрутах №18, №27 и №58, №144. На всех четырех новая цена должна составить 28 рублей.

Рост цен компании объясняют обновлением автотранспорта. За 2019-2021 год, по словам перевозчиков, они купили более 150 единиц техники, на 11 маршрутах автобусы заменили полностью.

При этом еще девять линий пока сохраняют прежнюю цену в 25 рублей. Это №32, №47, № 54, № 51, №59, №65, №70, №76, №77.

Все вышеперечисленные маршруты имеют нерегулируемый тариф, то есть фирма-владелец сама может назначать экономически обоснованную стоимость проезда. Есть только одно «но»: об этом за 10 дней необходимо уведомить мэрию. Из чего следует вполне очевидный вывод: от новых цен барнаульцы никуда не денутся.



При этом вопрос пересмотра тарифов в Барнауле уже неоднократно обсуждался. Например, в сентябре 2020 года повышение цен на весь общественный транспорт одобрил городской Координационный совет по ценообразованию. Правда, тут речь идет только о регулируемых маршрутах. Это все городские (в том числе трамвайные и троллейбусные), не упомянутые выше в тексте.

Впрочем, тогда окончательного решения в мэрии так и не приняли. Затем, уже в 2021 году, глава города Вячеслав Франк сообщил, что вопрос пересмотра тарифов так и не снят. Видимо, поэтому часть перевозчиков с нерегулируемым тарифом решили не ждать повышения регулируемых (как это обычно было до сих пор).