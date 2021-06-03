Компании-перевозчики оповестили комитет по дорожному хозяйству барнаульской администрации о повышении цен на проезд на восьми маршрутах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Все маршруты принадлежат разным компаниям. Цена за проезд там также будет варьироваться. И с 25 рублей она вырастет:
Ранее другие перевозчики сообщали о намерении с 7 июня поднять тариф на маршрутах №18, №27 и №58, №144. На всех четырех новая цена должна составить 28 рублей.
Рост цен компании объясняют обновлением автотранспорта. За 2019-2021 год, по словам перевозчиков, они купили более 150 единиц техники, на 11 маршрутах автобусы заменили полностью.
При этом еще девять линий пока сохраняют прежнюю цену в 25 рублей. Это №32, №47, № 54, № 51, №59, №65, №70, №76, №77.
Все вышеперечисленные маршруты имеют нерегулируемый тариф, то есть фирма-владелец сама может назначать экономически обоснованную стоимость проезда. Есть только одно «но»: об этом за 10 дней необходимо уведомить мэрию. Из чего следует вполне очевидный вывод: от новых цен барнаульцы никуда не денутся.
При этом вопрос пересмотра тарифов в Барнауле уже неоднократно обсуждался. Например, в сентябре 2020 года повышение цен на весь общественный транспорт одобрил городской Координационный совет по ценообразованию. Правда, тут речь идет только о регулируемых маршрутах. Это все городские (в том числе трамвайные и троллейбусные), не упомянутые выше в тексте.
Впрочем, тогда окончательного решения в мэрии так и не приняли. Затем, уже в 2021 году, глава города Вячеслав Франк сообщил, что вопрос пересмотра тарифов так и не снят. Видимо, поэтому часть перевозчиков с нерегулируемым тарифом решили не ждать повышения регулируемых (как это обычно было до сих пор).
Активисты собирают подписи на остановках
Какое поднятие цен, ездят когда хотят. 29 и 73 вообще хер дождешься, а могут и мимо проехать при том, что у него пассажиры сидят. Водители вечно по телефону разговаривают и курят, жесть!!! За что платить больше? Из принципа на трамвае буду ездить лучше и лишние пару метров пройду, чем таких г...ов кормить!